Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, Sensex 36.22 अंक गिरा और Nifty 24,332.35 पर हुआ बंद

Newsशेयर बाज़ारClosing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, Sensex 36.22 अंक गिरा और Nifty 24,332.35 पर हुआ बंद

आज के भारतीय बाजार के सत्र में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2024 16:03 IST
Sensex लाल में, Nifty हरे में हुआ बंद
आज (8 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। 

सत्र के दौरान Nifty50 24,332.35, 8.50 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं, Sensex 36.22 अंक की गिरावट के साथ 79,960.38 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव 

आज Titan (-3.33%), Divis Lab (-3.23%), BPCL (-2.49%), Shriram Finance (-1.95%) और Adani Ports (-1.56%)  ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर ONGC (4.15%), ITC (2.24%), HDFC Life (2.25%), Hindustan Unilever (1.33%) और Wipro (1.33%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 8, 2024