Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, Sensex 36.22 अंक गिरा और Nifty 24,332.35 पर हुआ बंद
आज के भारतीय बाजार के सत्र में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला
आज (8 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली।
Also Read: Patel Engineering के MD Rupen Patel के निधन से शेयरों में 11% से अधिक की गिरावट
सत्र के दौरान Nifty50 24,332.35, 8.50 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं, Sensex 36.22 अंक की गिरावट के साथ 79,960.38 पर बंद हुआ।
इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव
आज Titan (-3.33%), Divis Lab (-3.23%), BPCL (-2.49%), Shriram Finance (-1.95%) और Adani Ports (-1.56%) ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर ONGC (4.15%), ITC (2.24%), HDFC Life (2.25%), Hindustan Unilever (1.33%) और Wipro (1.33%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।