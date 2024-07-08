scorecardresearch
Patel Engineering के MD Rupen Patel के निधन से शेयरों में 11% से अधिक की गिरावट

Patel Engineering के MD Rupen Patel के निधन से शेयरों में 11% से अधिक की गिरावट

रूपेन पटेल की पत्नी जानकी पटेल (Janky Patel) को अतिरिक्त निदेशक/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 6 जुलाई, 2024 से कंपनी का "अध्यक्ष" नियुक्त किया जाएगा।

New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2024 14:56 IST
पटेल इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत में 11% से अधिक की गिरावट आई
कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रूपेन पटेल के निधन के बाद सोमवार को पटेल इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत में 11% से अधिक की गिरावट आई। शुक्रवार, 5 जुलाई की देर रात 57 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसकी पुष्टि कंपनी ने नियामक फाइलिंग में की गई है।

रूपेन पटेल को 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। फाइलिंग में कहा गया है कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएँ निभाईं, जिससे कंपनी को काफी लाभ हुआ।

Also Read: Railway Stocks Today: रेलवे स्टॉक्स में भयंकर तेजी, RVNL, Ircon, IRFC जबरदस्त भागे

पटेल इंजीनियरिंग नाउ का नया सीईओ कौन होगा?

उनके निधन के बाद, अब पटेल इंजीनियरिंग ने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है। रूपेन पटेल की पत्नी जानकी पटेल (Janky Patel) को अतिरिक्त निदेशक/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 6 जुलाई, 2024 से कंपनी का "अध्यक्ष" नियुक्त किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कविता शिरवाइकर (Kavita Shirvaikar) को कंपनी का कार्यवाहक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 6 जुलाई से प्रभावी होगा। उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में अपने पिछले पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल अग्रवाल (Rahul Aggarwal) को कंपनी का कार्यवाहक सीएफओ (CFO) नियुक्त किया गया है।

ये नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हुए हैं जब पटेल इंजीनियरिंग रूपेन पटेल के निधन से उबर रही है और स्थिरता बनाए रखने तथा अपनी रणनीतिक दिशा जारी रखने का लक्ष्य बना रही है।

पिछले एक साल में पटेल इंजीनियरिंग के स्टॉक्स का प्रदर्शन:

स्टॉक प्रदर्शन के मामले में, पटेल इंजीनियरिंग को मिले-जुले नतीजों का सामना करना पड़ा। पिछले महीने, स्टॉक ने 4.77% पर सकारात्मक रिटर्न हासिल करने की कोशिश की, जो मामूली ऊपर की ओर गति दर्शाता है।

इसके विपरीत, पिछले छह महीने चुनौतीपूर्ण रहे, जिसमें स्टॉक ने 1.84% के नकारात्मक रिटर्न का अनुभव किया, जो गिरावट की अवधि को दर्शाता है।

हालांकि, पिछले बारह महीनों में, स्टॉक ने 68.33% का सकारात्मक रिटर्न बनाए रखने में कामयाबी हासिल की, जो लंबी अवधि में इसके लचीलेपन को दर्शाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 8, 2024