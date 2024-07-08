Railway Stocks Today: रेलवे स्टॉक्स में भयंकर तेजी, RVNL, Ircon, IRFC जबरदस्त भागे

रेलवे के शेयर, जिनमें RVNL, Ircon International और IRFC शामिल हैं, 8 जुलाई को 15% तक चढ़ गए, क्योंकि पिछले सप्ताह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने घोषणा की थी कि 2,500 नए सामान्य यात्री कोच और 10,000 और कोच बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) द्वारा 50 नई अमृत भारत ट्रेनों (Amrit Bharat Trains) के निर्माण की घोषणा की, जो एक हाई-स्पीड लक्जरी ट्रेन सेवा है, ने रेलवे शेयरों में उछाल को बढ़ावा दिया।

केंद्रीय बजट (Union Budget) में रेलवे को लेकर और ऐलान हो सकते हैं। सरकार रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर काम कर रही है, जिसमें तेजी से ट्रैक निर्माण और पूरा करना, रेल विद्युतीकरण, रोलिंग स्टॉक उत्पादन और यात्री माल ढुलाई सेवा वितरण शामिल है।

नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर, विशेष रूप से रेलवेज़ (Railways), सेना (Defence) और बिजली (Power) जैसे उद्योगों में स्थानीय निर्माण के माध्यम से, हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में शेयर की कीमतों में तेजी आई है।

गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि उसे रेलवे विकास के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए रेलवे परियोजनाओं के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारतीय रेलवे ऑपरेटर वॉल्यूम ग्रोथ को बनाए रखते हुए अपने खर्च में बढ़ोतरी करेंगे।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर 4% से अधिक बढ़कर 334.50 रुपये के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) 15% से अधिक बढ़कर 567.50 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) के शेयर एनएसई पर 9.5% बढ़कर 206 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का शेयर मूल्य 2% से अधिक बढ़कर 1,049.30 रुपये पर पहुंच गया, जो दिन का उच्चतम स्तर है।

रायटेल (RaiTel) 7% से ज़्यादा बढ़कर 559.40 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। एनएसई पर टेक्समैक्सो रेल (Texmaxo Rail) के शेयर 7% बढ़कर 295.50 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए।

राइट्स (RITES) के शेयर भी लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहे थे।

दूसरी ओर, जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) और टीटागढ़ रेल (Titagarh Rail) के शेयर 2% तक नीचे आ गए।