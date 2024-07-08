Gold-Silver Price Today: सोने में फिर दिखी सुस्ती? जानिए 8 जुलाई को सोने-चाँदी की क़ीमत

पिछले हफ़्ते के अंत तक सोने में तेजी के बाद भारतीय वायदा बाजार में सोना-चाँदी फिर दबाव में हैं। सोमवार (8 जुलाई) को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई हैं।

हालाँकि सोना धीरे-धीरे गिर रहा है, चाँदी की क़ीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स (MCX) पर सोना 68 रुपये (-0.09%) की गिरावट के साथ 72,983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

शुक्रवार को सोना 73,051 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 259 रुपये (-0.28%) गिरकर 93,295 रुपये पर थी। पिछले सत्र में यह 93,554 पर बंद हुआ था.