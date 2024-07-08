Gold-Silver Price Today: सोने में फिर दिखी सुस्ती? जानिए 8 जुलाई को सोने-चाँदी की क़ीमत

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGold-Silver Price Today: सोने में फिर दिखी सुस्ती? जानिए 8 जुलाई को सोने-चाँदी की क़ीमत

सोने-चाँदी में सोमवार 8 जुलाई को गिरावट दिख रही है। सोने की क़ीमत में कम गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं चाँदी में ज़्यादा नुक़सान दर्ज किया गया है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2024 12:38 IST
सोने-चांदी का आज का रेट
पिछले हफ़्ते के अंत तक सोने में तेजी के बाद भारतीय वायदा बाजार में सोना-चाँदी  फिर दबाव में हैं। सोमवार (8 जुलाई) को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई हैं।

हालाँकि सोना धीरे-धीरे गिर रहा है, चाँदी की क़ीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स (MCX) पर सोना 68 रुपये (-0.09%) की गिरावट के साथ 72,983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

शुक्रवार को सोना 73,051 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 259 रुपये (-0.28%) गिरकर 93,295 रुपये पर थी। पिछले सत्र में यह 93,554 पर बंद हुआ था.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 8, 2024