Nykaa Q1 अपडेट: राजस्व बढ़ोतरी 22-23% वार्षिक रहने की संभावना, GVM वृद्धि कम रहने की संभावना

Nykaa Q1 अपडेट: राजस्व बढ़ोतरी 22-23% वार्षिक रहने की संभावना, GVM वृद्धि कम रहने की संभावना

कंपनी को यह भी उम्मीद है कि उसका ग्रॉस व्यापारिक मूल्य (GMV) वर्ष-दर-वर्ष बीस के मध्य प्रतिशत सीमा में बढ़ेगा।

Aryan Jakhar
New Delhi ,UPDATED: Jul 8, 2024 12:13 IST
Nykaa

ब्यूटी और फैशन प्लेटफॉर्म नायका (Nykaa) की मूल कंपनी FSN E-Commerce Ventures Limited ने वित्त वर्ष 2025 (FY25) की पहली तिमाही के लिए सालाना आधार पर 22-23% की महत्वपूर्ण राजस्व बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, कंपनी ने 7 जुलाई को कहा।

कंपनी को यह भी उम्मीद है कि उसका ग्रॉस मर्चंडिज़ वैल्यू (GMV) साल दर साल 20% के मध्य में बढ़ेगा।

कंपनी ने कहा, "इस तिमाही में हमारी ब्यूटी वर्टिकल रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर 22-23% रहने की उम्मीद है, जो समेकित इकाई की रेवेन्यू ग्रोथ के समान है। दीर्घावधि बीपीसी (ब्यूटी और पर्सनल केयर) उद्योग की ग्रोथ-ट्रेजेक्टरी के अनुरूप जीएमवी ग्रोथ सालाना आधार पर उच्च बीस के आसपास रहने की उम्मीद है। यह हमारे फिजिकल रिटेल बिजनेस में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के बावजूद है, जो चुनावों के साथ-साथ उत्तर भारत में गर्मी की लहरों से प्रभावित था।"

इस तिमाही से, नायका वर्टिकल-वाइज सेगमेंटल रिपोर्टिंग का उपयोग करेगा। ब्यूटी डिवीजन में ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका (Nykaa), इसके स्वामित्व वाले ब्यूटी ब्रांड, फिजिकल स्टोर, ईबी2बी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 'सुपरस्टोर बाय नायका' और नायका मैन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर (BPC) कंपनियाँ शामिल होंगे।

फैशन सेक्शन में नायका फैशन प्लेटफॉर्म, साथ ही इसके स्वामित्व वाले फैशन ब्रांड, एलबीबी कंटेंट प्लेटफॉर्म और नायका मैन लाइफस्टाइल कंपनी शामिल होगी।

ब्यूटी वर्टिकल की राजस्व वृद्धि कंपनी की समग्र वृद्धि के अनुरूप रहने का अनुमान है, जो कि साल दर साल 22 से 23 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। इस श्रेणी के लिए GMV वृद्धि दर साल दर साल उच्च बीस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो BPC उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि प्रवृत्ति को दर्शाती है।

हालांकि, यह उपलब्धि Nykaa के भौतिक खुदरा क्षेत्र में धीमी गति से विकास के बीच है, जो उत्तर भारत में चुनावों और गर्मी की लहरों से बाधित है।

इस माहौल में, हमारे फैशन वर्टिकल राजस्व का प्रदर्शन अच्छा रहने का अनुमान है, जिसमें लगभग 20% सालाना की राजस्व बढ़ोतरी दर है। तिमाही के लिए GMV बढ़ोतरी साल दर साल मध्य किशोर में रहने की संभावना है," कंपनी ने कहा।

FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान 3.23 प्रतिशत बढ़कर ₹176.93 पर बंद हुए।

Jul 8, 2024