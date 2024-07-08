scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to Watch: IndusInd Bank, Titan Jewellery, Marico, Dabur, BoB, Adani Wilmar

Stocks to Watch: IndusInd Bank, Titan Jewellery, Marico, Dabur, BoB, Adani Wilmar

इंडसइंड बैंक से लेकर मैरिको और अडानी विल्मर तक, ये वे शेयर हैं जिन पर आज के कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों द्वारा नज़र रखी जाएगी।

New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2024 07:28 IST
शुक्रवार को शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देकने को मिला, Sensex 79,977.20 पर और Nifty50 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,323.85 पर बंद हुआ।

IndusInd Bank: इंडसइंड बैंक के अग्रिम पिछले साल की तुलना में 16% बढ़कर ₹3.48 लाख करोड़ हो गए। जमा राशि साल दर साल 15% बढ़कर ₹3.98 लाख करोड़ हो गई। CASA अनुपात पिछले साल के 39.9% और मार्च में 37.9% से गिरकर 36.7% हो गया।

Titan Jewellery: टाइटन ज्वैलरी के घरेलू कारोबार में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई। साल दर साल कुल 9% की बढ़ोतरी हुई। सोने की ऊंची कीमतों और कम शादी के दिनों ने उपभोक्ता मांग को प्रभावित किया, जिससे कुल मिलाकर मूड कुछ हद तक शांत रहा। घड़ियों और ज्वेलरी के कारोबार में पिछले साल की तुलना में 15% की वृद्धि हुई, जबकि आईकेयर कारोबार में 3% की वृद्धि हुई।

Marico: कंसोलिडेटेड रेवन्यू उच्च एकल अंकों में बढ़ा, और कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष के दौरान इसमें और वृद्धि होगी। बेहतर पोर्टफोलियो मिश्रण के कारण सकल मार्जिन में भी साल दर साल वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू कारोबार में क्रमिक आधार पर अंतर्निहित मात्रा वृद्धि में मध्यम वृद्धि हुई। पैराशूट नारियल तेल में कम एक-अंकीय मात्रा वृद्धि देखी गई, लेकिन वर्ष के शेष भाग में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि उठाव वृद्धि में सकारात्मक रुझान हैं। सफोला ऑयल्स में मध्यम-एकल-अंकीय मात्रा वृद्धि देखी गई। प्रतिस्पर्धी बाधाओं के बने रहने के कारण मूल्य वर्धित हेयर ऑयल्स की वर्ष की शुरुआत धीमी रही।

Also Read: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देकने को मिला, Sensex 79,977.20 पर और Nifty50 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,323.85 पर पहुँचा 

Dabur: ग्रामीण विकास में तेजी आने के साथ मांग पैटर्न में क्रमिक सुधार दिख रहा है। आने वाले महीनों में सुधार में तेजी आने की उम्मीद है। समेकित रेवन्यू में मध्यम से उच्च सिंगल अंकों की सीमा में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि भारत में वॉल्यूम वृद्धि मध्य एकल अंकों में हो सकती है। एचपीसी और हेल्थकेयर श्रेणी में उच्च एकल अंकों की वृद्धि का अनुमान है। निरंतर मुद्रा शर्तों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में जोरदार वृद्धि होने की संभावना है। सकल मार्जिन में विस्तार हो सकता है।

Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा के घरेलू अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% बढ़कर ₹8.82 लाख करोड़ हो गए। घरेलू खुदरा अग्रिम 20.8% बढ़कर ₹2.22 लाख करोड़ हो गए। वैश्विक अग्रिम 8.1% बढ़कर ₹10.72 लाख करोड़ हो गए। घरेलू जमा 5.25% बढ़कर ₹11.05 लाख करोड़ हो गए।

Adani Wilmar: अडानी विल्मर की 13% की मजबूत वॉल्यूम वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के उद्देश्य से लक्षित श्रेणी-विशिष्ट रणनीतियों द्वारा संचालित थी, विशेष रूप से कम-सूचीबद्ध क्षेत्रों में। वैकल्पिक चैनलों में 19% की वॉल्यूम वृद्धि हुई। ब्रांडेड निर्यात की मात्रा में साल दर साल 36% की वृद्धि हुई। खाद्य और FMCG व्यवसाय की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि हुई। उद्योग की समस्याओं के बावजूद, खाद्य तेलों का व्यवसाय लगातार फल-फूल रहा है। साल दर साल, खाद्य तेल व्यवसाय में मात्रा में 13% और मूल्य में 10% की वृद्धि हुई।

Nykaa: पहली तिमाही में बिक्री में 22% से 23% की वृद्धि की उम्मीद है। तिमाही के लिए सकल माल मूल्य वृद्धि 20 के मध्य में होने का अनुमान है। तिमाही के लिए सौंदर्य ऊर्ध्वाधर राजस्व वृद्धि 22 से 23 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है, जो समेकित इकाई की राजस्व वृद्धि के समान है। जीएमवी वृद्धि उच्च बीस के दशक में कहीं अधिक होने का अनुमान है। फैशन सेगमेंट के अच्छा प्रदर्शन करने का अनुमान है, जिसमें राजस्व वृद्धि लगभग 20% है। तिमाही जीएमवी वृद्धि दर मध्य-किशोरों में होने का अनुमान है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 8, 2024