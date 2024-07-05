Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देकने को मिला, Sensex 79,977.20 पर और Nifty50 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,323.85 पर पहुँचा 

आज (5 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट देखने को मिली।

सत्र के दौरान Nifty50 24,323.85 21 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 72.47 अंक की गिरावट के साथ 79,977.20 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव

आज HDFC Bank (-4.50%), Titan (-1.90%), Tata Steel (-0.73%), IndusInd Bank (-0.61%) ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर Tata Motors (2.75) HCL Tech (2.63%), ICICI Bank (2.53%) Sun Pharma (1.83%) और TCS (1.38%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।