Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव देकने को मिला, Sensex 79,977.20 पर और Nifty50 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,323.85 पर पहुँचा
वैश्विक अनिश्चितता और मुनाफावसूली के बीच भारतीय बाजार में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला
Advertisement
Closing Market Today
आज (5 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट देखने को मिली।
सत्र के दौरान Nifty50 24,323.85 21 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 72.47 अंक की गिरावट के साथ 79,977.20 पर बंद हुआ।
Also Read: Share Market Today: आज लाल निशान में खुला बाजार , Sensex 382.06 अंक और Nifty 77.85 अंक लुढ़का
advertisement
इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव
आज HDFC Bank (-4.50%), Titan (-1.90%), Tata Steel (-0.73%), IndusInd Bank (-0.61%) ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर Tata Motors (2.75) HCL Tech (2.63%), ICICI Bank (2.53%) Sun Pharma (1.83%) और TCS (1.38%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।