Share Market Today: आज लाल निशान में खुला बाजार , Sensex 382.06 अंक और Nifty 77.85 अंक लुढ़का

आज (5 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला।

Sensex आज 382.06 अंक या 0.48% से गिरकर 79,667.61 पर आ गया तो वही Nifty आज 77.85 अंक या 0.32% से फिसलकर 24,224.30 पर खुला। बैंकिंग और ऑटो शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है।

प्राइवेट बैंक और रियल्टी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है

आज के शुरुवाती दौर में HDFC Bank के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो दूसरी ओर Divis Labs के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।