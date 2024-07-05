Share Market Today: आज लाल निशान में खुला बाजार , Sensex 382.06 अंक और Nifty 77.85 अंक लुढ़का

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारShare Market Today: आज लाल निशान में खुला बाजार , Sensex 382.06 अंक और Nifty 77.85 अंक लुढ़का

आज शेयर बाज़ार लाल निशान में खुला, Sensex 382.06 अंकों के साथ गिरकर 79,667.61 पर और Nifty50 24,224.30 पर खुला

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 5, 2024 10:50 IST
Stock Market

आज (5 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर मार्केट लाल निशान पर खुला। 

Sensex आज 382.06 अंक या 0.48% से गिरकर 79,667.61 पर आ गया तो वही Nifty आज 77.85 अंक या 0.32% से फिसलकर 24,224.30 पर खुला। बैंकिंग और ऑटो शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है।

प्राइवेट बैंक और रियल्टी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है

आज के शुरुवाती दौर में HDFC Bank के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो दूसरी ओर Divis Labs के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 5, 2024