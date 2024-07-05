Stocks to Watch: HDFC Bank, Raymond, Mahindra Lifespace Developers and Others

NSE Nifty 15.65 अंक या 0.06% बढ़कर 24,304.05 पर बंद हुआ, जबकि NSE Sensex 62.87 अंक या 0.08% बढ़कर 80,049.67 पर पहुंच गया, जो पहली बार 80,000 के स्तर से ऊपर रहा।

GIFT Nifty 07:00 बजे तक 4.5 अंक या 0.02% बढ़कर 24,363.00 पर था।

इन स्टॉक्स पर रहेगी आज निवेशकों की नज़र:

advertisement

HDFC Bank: ग्रॉस एडवांस तिमाही 0.8% घटकर 24.87 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि जमा राशि 23.79 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर रही। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के अंत में सीएएसए जमा राशि तिमाही दर तिमाही 5% घटकर 8.63 लाख करोड़ रुपये रह गई।

Raymond: कंपनी ने अपनी रियल एस्टेट इकाई, रेमंड रियल्टी के विभाजन को ऑथराइज़्ड किया, जो शेयरधारक और विनियामक अनुमति के अधीन है। विभाजन के बाद, कंपनी रेमंड रियल्टी के 6.65 करोड़ शेयर जारी करेगा, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर होगा। रेमंड रियल्टी मूल कंपनी के प्रत्येक शेयर के लिए एक शेयर जारी करेगी।

Also Read: Market Closing Bell: मिडकैप और स्मॉलकैप में रिकॉर्ड तेजी, एक्सपायरी के दिन भी बाज़ार में गिरावट नहीं

Punjab National Bank: पंजाब नेशनल बैंक के घरेलू अग्रिमों में सालाना आधार पर 12.1% की बढ़ोतरी हुई और यह 9.89 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि घरेलू जमा 8.1% बढ़कर 13.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। वैश्विक अग्रिम 12.7% बढ़कर 10.33 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि वैश्विक जमा 8.5% बढ़कर 14.08 लाख करोड़ रुपये हो गया।

RBL Bank: आरबीएल बैंक की कुल जमा राशि सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1.01 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि सकल अग्रिम 18% बढ़कर 88,455 करोड़ रुपये हो गया। CASA अनुपात 32.6% रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 35.2% था।

IDFC First Bank: भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अतिरिक्त 2.48% हिस्सेदारी के लिए 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्तमान हिस्सेदारी 2.68% है।

Mahindra Lifespace Developer: इस कंपनी को मुंबई में सात आवासीय सोसाइटियों के पुनर्वास के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में चुना गया था। इस परियोजना का अनुमानित जीडीवी 1,800 करोड़ रुपये है। कंपनी ने हाल ही में 250 करोड़ रुपये के अनुमानित जीडीवी के लिए बेंगलुरु में जमीन खरीदी है।