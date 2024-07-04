Market Closing Bell: मिडकैप और स्मॉलकैप में रिकॉर्ड तेजी, एक्सपायरी के दिन भी बाज़ार में गिरावट नहीं

scorecardresearch
सत्र के दौरान Nifty 24,300 के शिखर को पार करते हुए 17.55 अंकों की बढो़तरी के साथ 24,304.05 पर बंद हुआ। Sensex 62.88 अंकों की बढ़ोतरी से साथ 80,049.67 अंकों के साथ बंद हुआ।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Jul 4, 2024

आज (4 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाज़ार ने नई ऊँचाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखा और साथ ही हरे निशान में बाज़ार बंद हुआ।  

सत्र के दौरान Nifty 24,300 के शिखर को पार करते हुए 17.55 अंकों या 0.072% की बढो़तरी के साथ 24,304.05 पर बंद हुआ। इसी तरह Sensex 62.88 अंक या 0.079% से साथ बढ़कर 80,049.67 अंकों के साथ बंद हुआ।  

दिन के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली हावी रही,  खास तौर पर टाटा मोर्टस, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, टीसीएस जैसे दिग्गज शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली लेकिन वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप में रिकॉर्ड तेजी रही।

कई दिनों की तेजी को आज HDFC Bank पूरी तरह गंवा दी, ये स्टॉक 2% गिरकर बंद हुआ। जून के तिमाही अपडेट के बाद Bajaj Finance में मुनाफावसूली दिखी और ये स्टॉक 2% गिरकर बंद हुआ, काफी दिनों के बाद Laurus Labs फॉर्मा शेयरों में मोमेंटम हासिल करने में कामयाब रहा और इस स्टॉक ने 450 के स्तर को पार कर दिया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 4, 2024