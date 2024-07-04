Stocks to Watch: Vedanta, Vedanta, L&T Finance, M&M, Marico, Bajaj Finance, Zee Media Corp, Lupin, Bandhan Bank

GIFT Nifty 72 अंक या 0.30% बढ़कर 24,458 पर कारोबार कर रहा है, जो गुरुवार को लोकल इंडेक्स NSE Nifty50 और BSE Sensex के लिए मजबूत शुरुआत का संकेत है। इससे पहले, बुधवार को, NSE Nifty50 163 अंक या 0.67% बढ़कर 24,286.50 पर पहुंच गया था, जबकि BSE Sensex 545 अंक या 0.69% चढ़कर 79,986.80 पर पहुंच गया था।

इन स्टॉक्स पर बनी रहेगी निवेशकों की नज़र:

Marico: बड़ी FMCG कंपनी मैरिको ने बुधवार को बताया कि उसने त्वचा संबंधी समाधान प्रदाता काया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत मैरिको के पास काया क्लीनिक के बाहर काया के 75 से ज़्यादा पर्सनल केयर उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने का विशेष अधिकार होगा।

Bajaj Finance: 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में बजाज फाइनेंस की नई लोन बुकिंग में पिछले साल के 9.94 मिलियन से 10% की वृद्धि हुई और यह 10.97 मिलियन हो गई। 30 जून, 2024 तक कंपनी की जमा बुक लगभग 62,750 करोड़ रुपये थी, जो 30 जून, 2023 तक 49,944 करोड़ रुपये थी, जो कि पिछले साल की समान तिमाही से 26% की वृद्धि दर्शाती है।

Vedanta: बुधवार को वेदांता लिमिटेड ने जून तिमाही में एल्युमीनियम, जिंक, लौह अयस्क और स्टील उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की। हालांकि, वैश्विक खनन धातु उत्पादन, साथ ही तेल और गैस उत्पादन में तिमाही के दौरान गिरावट आई। वेदांता के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पहली तिमाही में एल्युमीनियम उत्पादन 3% बढ़कर 5,96,000 टन हो गया। जिंक इंडिया का बिक्री योग्य धातु उत्पादन 2,60,000 टन से बढ़कर 2,62,000 टन हो गया। वहीं जिंक इंटरनेशनल में खनन धातु उत्पादन घटकर 38,000 टन रह गया, जबकि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में यह लगभग 68,000 टन था।

L&T Finance: एलएंडटी फाइनेंस की रिटेल लोन बुक वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 31% बढ़कर 84,440 करोड़ रुपये हो गई, जैसा कि अनंतिम तिमाही कारोबारी रिपोर्ट में बताया गया है। गैर-बैंकिंग ऋणदाता ने अप्रैल-जून तिमाही में रिटेल संवितरण में 33% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11,192 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 14,830 करोड़ रुपये थी। पोर्टफोलियो की प्राप्ति दर 95% आंकी गई है।

Zee Media Corporation: फर्म को अपनी सहायक कंपनी पिन्यूज़ डिजिटल को निगमित करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।

Bandhan Bank: बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में बंधन बैंक की कुल जमाराशि सालाना आधार पर 22.8% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये हो गई। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बैंक ने पहली तिमाही में ऋण और अग्रिम में 21.8% की बढ़ोतरी दिखाई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.03 लाख करोड़ रुपये की तुलना में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये थी।

Lupin: फार्मा इंडेक्स महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र से उबर चुका है, और ल्यूपिन अनुकूल जोखिम-इनाम अनुपात के साथ नए खरीद अवसर प्रदान कर रहा है। शेयर ने अपने प्रमुख मांग क्षेत्र को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है और उचित मात्रा के साथ तेजी से वापसी की है। यह नीचे की ओर प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा से बाहर निकल गया है और अपने अल्पकालिक चलती औसत, 20 DEMA को पुनः प्राप्त कर लिया है।

Mahindra and Mahindra (M&M): ऑटोमेकर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार पेंट फैसिलिटी के लिए ABB की पिक्सेलपेंट तकनीक को चुना है, ABB ने बुधवार को कहा। ABB के अनुसार, M&M भारत में पहली OEM है जिसने अलग-अलग छतों और खंभों को पेंट करने के लिए पिक्सेलपेंट तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को IRB 5500 सीरीज के 42 रोबोट पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक व्यावसायिक विज्ञप्ति के अनुसार, पिक्सेलपेंट एक पेंट हेड से बना है जिसमें 1,000 से अधिक छोटे, व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित नोजल ABB रोबोट पर लगाए गए हैं।