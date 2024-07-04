शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद Jeff Bezos, Amazon के करीब 5 अरब डॉलर के शेयर बेचेंगे

scorecardresearch
Newsकारोबारशेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद Jeff Bezos, Amazon के करीब 5 अरब डॉलर के शेयर बेचेंगे

बेज़ोस द्वारा अमेज़ॅन के शेयरों की प्रस्तावित बिक्री बाजार में अमेज़ॅन के मजबूत प्रदर्शन और ई-कॉमर्स से परे अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी नवाचार में उनके उपक्रमों के बीच उनकी चल रही वित्तीय रणनीतियों और विविधीकरण प्रयासों को बताती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2024 11:34 IST
Jeff Bezos ने लगभग 5 बिलियन डॉलर मूल्य के Amazon शेयर बेचने की योजना का ऐलान किया है
हाल ही में फाइलिंग के अनुसार, Amazon के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष Jeff Bezos ने लगभग 5 बिलियन डॉलर मूल्य के Amazon शेयर बेचने की योजना का ऐलान किया है। यह निर्णय Amazon के शेयर के 200.43 डॉलर प्रति शेयर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के तुरंत बाद आया है। प्रस्तावित बिक्री में 25 मिलियन शेयर शामिल हैं और मंगलवार को कारोबारी घंटों के बाद इसका खुलासा किया गया है। इस साल Amazon के शेयर में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में देखी गई 4% वृद्धि से कहीं अधिक है।

912 मिलियन Amazon शेयर

बिक्री के बाद, जेफ बेजोस के पास लगभग 912 मिलियन Amazon शेयर होंगे, जो कुल बकाया स्टॉक के 8.8% के बराबर है। यह कदम इस साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण विनिवेश के बाद उठाया गया है, जब बेजोस ने 2023 में अमेज़न के शेयर मूल्य में 80% की जोरदार वृद्धि के बाद लगभग 8.5 बिलियन डॉलर मूल्य के शेयर बेचे थे।

Forbes के अनुसार

जेफ बेजोस, जो वर्तमान में Forbes के अनुसार 214.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ब्लू ओरिजिन, एक निजी एयरोस्पेस निर्माता और सब-ऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट सेवा कंपनी की स्थापना के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ब्लू ओरिजिन ने मई में अंतरिक्ष के किनारे पर छह-व्यक्ति चालक दल को लॉन्च करके एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की।

अमेज़ॅन

सिएटल में मुख्यालय वाली अमेज़ॅन ने Artificial Intelligence टेक्नोलॉजी में प्रगति से प्रेरित होकर पहली तिमाही के मजबूत वित्तीय परिणामों की सूचना दी। समवर्ती रूप से, कंपनी ने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की, जिसमें एडम सेलिप्स्की की जगह मैट गार्मन को एक आंतरिक कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बेज़ोस द्वारा अमेज़ॅन के शेयरों की प्रस्तावित बिक्री बाजार में अमेज़ॅन के मजबूत प्रदर्शन और ई-कॉमर्स से परे अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी नवाचार में उनके उपक्रमों के बीच उनकी चल रही वित्तीय रणनीतियों और विविधीकरण प्रयासों को बताती है।

