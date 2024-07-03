Nifty Sensex Today: बाज़ार में तेज़ी के 5 कारण, इन वजहों से भागा है बाज़ार

तो आज के बाजार ने इतिहास रच दिया। बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी न्यू हाई पर बंद हुए। निफ्टी ने 24,300 और सेंसेक्स ने 80,000 के लेवल पार किया। सेंसेक्स केवल 138 दिनों में 70,000 से 80,000 तक का सफर तय किया है। BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 446 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। अब ऐसे में यहां सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर बाजार भाग रहा है तो आखिर भाग क्यों रहा है? ये तेजी क्या सही में फंडामेंटली मजबूत है? आखिर बाजार ने जो नया हाई लगाया, इसके पीछे के कारण क्या है?

पहली वजह - प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के शेयर में 4% की तेजी दिखी जिसके बाद ये स्टॉक अब 1,794 रुपए प्रति शेयर के साथ रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पहुंचने में कामयाब रहा. इसके पहले अमेरिका में लिस्टेड HDFC Bank ADr में भी 4% की तेजी दिखी। यहां UBS की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि स्टॉक की वेटेज बढ़ने वाली है और HDFC BANK में 54 हजार करोड़ का निवेश आ सकता है।

दूसरा बड़ा कारण - HDFC के अलावा प्राइवेट बैंकों की भूमिका काफी अहम रही है। जिसमें HDFC, AXIS, ICICI बैंकों जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बैंक इंडेक्स बढ़कर 53,201 लके नए लेवल पर पहुंचता दिखा। फेडरबल बैंक की मदद से भी असर देखने को मिला।

तीसरा सपोर्ट कहां से मिला? ये उम्मीद की जा रही है कि जून तिमाही यानि चालू वित्त वर्ष के Q1 के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट की मानें तो कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में 12 से 15 प्रतिशत के बीच रहने की अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 के आखिर क्वार्टर में बेहतरीन प्रदर्शन का असर चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है।

चौथा कारण - बजट से उम्मीदें। पिछले कुछ दिनों में कई स्टॉक और सेक्टर में खरीदारी बढ़ी है। अगर आपने बाजार में गौर किया हो तो बाजार को बार-बार अलग-अलग सेक्टर संभाल रहे हैं। खासकर आज भी सरकारी कंपनियों में तेजी रही है। बजट 2024-25 इस महीने के आखिरी में पेश होना है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत सी कंपनियों को PLI स्कीम में लाया जा सकता है, जिसके उन कंपनियों के स्टॉक में बेहतर प्रदर्शन होता हुआ दिख सकता है।

पाँचवाँ कारण भी बड़ा है। FMCG शेयरों में भी पिछले कुछ दिनों से तेजी रही है। TATACONSUM, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसे स्टॉक ने बाजार को मजबूती दी है। यहां पर भी दो कारण हैं, पहला तो बारिश की स्थिति पहले से बेहतर हुई है जो FMCG सेक्टर के लिए अच्छा है और दूसरा इस तरह की खबरें हैं कि सरकार रुरल इनकम बढ़ाने के लिए बजट में कई तरह के एलान कर सकती है।

PMI इंडेक्स

इसके साथ ही चाहे मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स देख लें जून में 58.3 पर रहा है जो अच्छा सेंटीमेंट है। ऊपर से GST कलेक्शन के मजबूत आंकड़े, GDP नंबर्स.. सब मजबूती की ओर इशारा करते हैं।