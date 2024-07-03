Market Closing Bell: आज भी शेयर बाजार में रही तेजी, ब्लू चिप स्टॉक्स में मोमेंट्म बरकरार

आज (3 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाज़ार ने नई ऊँचाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखा और साथ ही हरे निशान में बाज़ार बंद हुआ।

सत्र के दौरान

सत्र के दौरान Nifty50 क़रीब 24,295.90 अंकों के क़रीब पहुँच गया, लेकिन 9.4 अंकों की गिरावट के साथ 24,286.50 पर बंद हुआ। इसी तरह Sensex 545.34 अंक या 0.69% से साथ बढ़कर 79,986.80 अंकों के साथ बंद होने से पहले अभूतपूर्व 80,022 अंकों पर पहुँच गया।

बैंक निफ़्टी

बैंक निफ़्टी 921.15 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 53,089.25 पर बंद हुआ। वित्तीय सेवा और बैंकिंग शेयरों ने अन्य क्षेत्रीय सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि मीडिया शेयरों में गिरावट देखी गई।

नया उच्चतम स्तर

एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और जोमैटो सहित 330 से अधिक शेयरों ने बीएसई पर इंट्राडे कारोबार में 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर हासिल किया।

हरे निशान में बंद

निफ्टी 50 इंडेक्स में 40 से ज़्यादा शेयर हरे निशान में बंद हुए।

सबसे ज़्यादा लाभ

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (3.55% ऊपर), अडानी पोर्ट्स (2.39% ऊपर) और कोटक महिंद्रा बैंक (2.23% ऊपर) निफ्टी इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा लाभ में रहे।

सबसे ज़्यादा नुकसान

इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा नुकसान में टीसीएस (1.23 प्रतिशत), टाइटन (1.11 प्रतिशत) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (0.68 प्रतिशत) नीचे रहे।