Zomato के शेयर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे

भारतीय शेयर मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट (D-Street) पर नए IT stock में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी अगुआई Zomato कर रहा है, जो महीने दर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है।

सेशन में स्टॉक

आज के सेशन में स्टॉक ने पहली बार ₹210 को पार किया, और ₹214 के आकड़े तक पहुँचा। आज की तेजी ने कंपनी के बाजार मूल्य को लगभग ₹2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है, जो इस मील की लकीर को पार करने से केवल ₹15,000 करोड़ दूर है। अप्रैल 2023 से स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अगले 15 महीनों में से 14 में यह बढ़कर बंद हुआ है। अप्रैल 2023 में सबसे अधिक मासिक लाभ 27% देखा गया, उसके बाद फरवरी में 18.56% रहा।

शेयरधारक

15 महीने की इस शानदार तेजी के दौरान, स्टॉक ने शेयरधारकों (shareholders) को 310% का शानदार रिटर्न दिया। इसकी तुलना में, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स (Nifty Next 50 Index) में इसी समय अवधि में 94% की वृद्धि हुई है। यह उछाल आंशिक रूप से कंपनी के बेहतर होते वित्तीय प्रदर्शन के कारण था, जिसमें तिमाही दर तिमाही लगातार वृद्धि देखी गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि फ़ूड डिलीवरी एग्रीगेटर (Foodl Delivery Aggregator) Q1 FY24 में लाभदायक हो गया था। इसके बाद अगली तीन तिमाहियों में इसमें लगातार सुधार हुआ। कुछ विश्लेषकों ने कंपनी पर अपनी रेटिंग बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप इसके गुणकों में बढ़ोतरी हुई।