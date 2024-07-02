Zomato ESOP योजना को Shareholders की मिली मंज़ूरी, 25% Shareholders ने किया विरोध

Zomato ने हाल ही में अपने शेयरधारकों से 18.2 करोड़ शेयरों का एक नया कर्मचारी स्टॉक विकल्प पूल (ESOP) स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की है, जिसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर लगभग 3,800 करोड़ रुपये है। एक्सचेंज फाइलिंग में विस्तृत निर्णय में 75% शेयरधारकों ने इस पहल के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक कर्मचारी जुड़ाव और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।

advertisement

कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा

यह मंजूरी Zomato द्वारा अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के बीच आई है। CFO Akshat Goyal ने वरिष्ठ कर्मचारियों के बीच 'संस्थापक मानसिकता' को बढ़ावा देने में ESOP के महत्व पर प्रकाश डाला, जो निरंतर दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक मूल्य सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

Also Read: Adani Ports ने Cargo Volume में मजबूत वृद्धि दर्ज की

25% शेयरधारक

बहुमत के समर्थन के बावजूद, उल्लेखनीय 25% शेयरधारकों ने मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। Fidelity Investments, Temasek, CPPIB, and Vanguard जैसे संस्थागत दिग्गज कथित तौर पर असहमति जताने वालों में से थे, जो कंपनी के भीतर इक्विटी के आवंटन पर अलग-अलग विचारों को दर्शाता है।

पर्याप्त निवेश

ज़ोमैटो ने अपने विविधीकरण प्रयासों में भी पर्याप्त निवेश किया है। उल्लेखनीय रूप से, इसने अपने क्विक कॉमर्स शाखा, Blinkit कॉमर्स में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो मुख्य फ़ूड डिलीवरी सेवाओं से परे विस्तार करने के आत्मविश्वास को दर्शाता है। अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये ज़ोमैटो एंटरटेनमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो इवेंट टिकटिंग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो राजस्व धाराओं को व्यापक बनाने और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कंपनी की व्यापक रणनीतिक पहल का हिस्सा है।

बाजार स्थिति को मजबूत करने और भविष्य के विकास को आगे बढ़ाने

ईएसओपी पूल को बढ़ाने का कदम ज़ोमैटो की अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करने और भविष्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। नए व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रहे निवेश और अपनी सेवा पेशकशों में निरंतर नवाचार के साथ, ज़ोमैटो का लक्ष्य प्रतिस्पर्धी खाद्य-तकनीक परिदृश्य में अपनी पैठ मजबूत करना है।

बाजार की गतिशीलता

जैसे-जैसे ज़ोमैटो विकसित होते बाजार की गतिशीलता और उपभोक्ता वरीयताओं को नेविगेट करता है, इसके ईएसओपी कार्यक्रम का विस्तार प्रतिभा को पोषित करने और संगठन के भीतर स्वामित्व और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य न केवल शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, बल्कि ज़ोमैटो को लगातार बदलते डिजिटल बाज़ार में निरंतर विकास और लचीलेपन के लिए तैयार करना है।