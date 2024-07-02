Adani Ports ने Cargo Volume में मजबूत वृद्धि दर्ज की

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) ने जून के लिए अपने cargo volume में मजबूत वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी की तरफ से जारी अपडेट्स के अनुसार, APSEZ ने कार्गो वॉल्यूम में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कुल 37 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) थी। कंपनी ने कहा कि तमिलनाडु में कट्टुपल्ली पोर्ट ने 1.36 MMT का अपना अब तक का सबसे अधिक मासिक कार्गो थ्रूपुट हासिल किया।

advertisement

Also Read: L&T शेयर्स में उछाल: गैस परियोजनाओं के लिए Saudi Aramco से 4 अरब डॉलर के ऑर्डर की खबर से शेयरों में उछाल देखने को मिला

लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज

इसके अलावा, APSEZ ने अपने लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज कीं। तिमाही रेल वॉल्यूम में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 156,590 TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) तक पहुँच गया, जो कार्गो परिवहन के लिए रेल नेटवर्क के मजबूत उपयोग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, GPWIS (जनरल पर्पस वेयरहाउसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज) वॉल्यूम में 28 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो लॉजिस्टिक्स सेवाओं में कंपनी के बढ़ते पदचिह्न को रेखांकित करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर APSEZ के शेयर की कीमत में 0.18 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई, जो दोपहर तक 1,471.8 रुपये पर कारोबार कर रही थी।