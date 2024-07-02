L&T शेयर्स में उछाल: गैस परियोजनाओं के लिए Saudi Aramco से 4 अरब डॉलर के ऑर्डर की खबर से शेयरों में उछाल देखने को मिला

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने गैस परियोजना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए Saudi Aramco से 4 बिलियन डॉलर का एक बड़ा सौदा हासिल किया है, जिससे इसके शेयर में बढ़ोतरी हुई है। भारत के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने अपनी नवीनतम उपलब्धि के साथ सुर्खियाँ बटोरी हैं - Saudi Aramco के साथ 4 बिलियन डॉलर का बड़ा सौदा किया हैं। यह अनुबंध, सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में Saudi Aramco की विशाल जाफुरा गैस परियोजना का हिस्सा है, जो L&T की विश्वव्यापी इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमताओं को दर्शाता है।

गैस विस्तार परियोजना

मध्य पूर्वी बिजनेस समाचार पत्र MEED द्वारा रिपोर्ट किए गए और L&T से औपचारिक पुष्टि के लिए लंबित $4 बिलियन के लेन-देन में सऊदी अरामको की गैस विस्तार परियोजनाओं के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ सऊदी अरामको की अपनी गैस उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अकेले जाफुरा गैस परियोजना की लागत $110 बिलियन है।

MEED के अनुसार

MEED के अनुसार, L&T के दायरे में सऊदी अरामको द्वारा दिए गए दो बड़े अनुबंध शामिल हैं। पैकेज 1 में $2.9 बिलियन की गैस प्रसंस्करण सुविधाओं और प्रमुख प्रक्रिया इकाइयों का विकास शामिल है। दूसरी ओर, पैकेज 3, गैस कम्प्रेशन संपीड़न इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है और एक बिलियन डॉलर के सौदे का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पैकेज एलएंडटी के ऊर्जा हाइड्रोकार्बन व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जो विश्व स्तर पर जटिल परियोजनाओं को लागू करने में कंपनी की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं।

परियोजनाओं पर काम

यह पहली बार नहीं है जब L&T ने सऊदी अरामको के साथ इतनी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है। एलएंडटी को पिछले साल सितंबर में जफुराह गैस परियोजना के शुरुआती चरणों के लिए ईपीसी अनुबंधों में $4 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक के साथ इसका सहयोग मजबूत हुआ।

ऑर्डर बुक का विस्तार

इन अनुबंधों को प्रदान करने से न केवल एलएंडटी की ऑर्डर बुक का विस्तार होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर, तकनीकी रूप से जटिल ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होती है। दशकों के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, एलएंडटी कई क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है।

सऊदी अरामको

सऊदी अरामको अनुबंध ईपीसी उद्योग में विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा और सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। एलएंडटी के अलावा, दक्षिण कोरिया की हुंडई इंजीनियरिंग और स्पेन की टेक्निकास रेयूनिडास जैसी अन्य कंपनियों ने अरबों डॉलर के जफुराह गैस परियोजना के विभिन्न खंडों के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त किए हैं। जैसे ही एलएंडटी इन नवीनतम उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करने की तैयारी कर रहा है, निवेशकों ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इस खबर के परिणामस्वरूप एलएंडटी के शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन अनुबंधों की स्वीकृति न केवल एलएंडटी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने वाली जटिल परियोजनाओं को लागू करने की इसकी क्षमता को भी प्रदर्शित करेगी।

परियोजनाओं पर निर्माण शुरू करने की तैयारी

आने वाले महीने महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि L&T इन परियोजनाओं पर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सऊदी अरामको को अपनी गैस उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।