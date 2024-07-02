scorecardresearch
बोनस इश्यू को मंजूरी मिलने से सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% की तेजी

बोनस इश्यू को मंजूरी मिलने से सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% की तेजी

सकुमा एक्सपोर्ट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 500 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के नियमों के अनुसार यह धन एक या अधिक किस्तों में जुटाया जाएगा।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2024 13:43 IST
आज शुरूआती कारोबार में सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई
आज शुरूआती कारोबार में सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई

आज शुरूआती कारोबार में सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी के बोर्ड ने 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी। कंपनी ने शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) और अपनी सहायक कंपनियों में पर्याप्त निवेश के ज़रिए 500 करोड़ रुपये जुटाने की अपनी योजना का भी खुलासा किया। 

Also Read: SEBI के नए सर्कुलर ने बढ़ाई टेंशन - 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

सकुमा एक्सपोर्ट्स

बीएसई पर सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयर में 8.3% की बढ़त के साथ 38.28 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह 35.34 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1,103 करोड़ रुपये हो गया। सकुमा एक्सपोर्ट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 500 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के नियमों के अनुसार यह धन एक या अधिक किस्तों में जुटाया जाएगा।

 

निवेश को मंजूरी

इसके अतिरिक्त, सकुमा एक्सपोर्ट्स ने भारत और विदेश में स्थित अपनी मौजूदा और भावी दोनों प्रत्यक्ष या स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों में 600 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दी। सकुमा एक्सपोर्ट्स कृषि वस्तुओं के व्यापार में लगी हुई है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग पूरी करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
