बोनस इश्यू को मंजूरी मिलने से सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% की तेजी

आज शुरूआती कारोबार में सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी के बोर्ड ने 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी। कंपनी ने शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) और अपनी सहायक कंपनियों में पर्याप्त निवेश के ज़रिए 500 करोड़ रुपये जुटाने की अपनी योजना का भी खुलासा किया।

सकुमा एक्सपोर्ट्स

बीएसई पर सकुमा एक्सपोर्ट्स के शेयर में 8.3% की बढ़त के साथ 38.28 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह 35.34 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1,103 करोड़ रुपये हो गया। सकुमा एक्सपोर्ट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 500 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के नियमों के अनुसार यह धन एक या अधिक किस्तों में जुटाया जाएगा।

निवेश को मंजूरी

इसके अतिरिक्त, सकुमा एक्सपोर्ट्स ने भारत और विदेश में स्थित अपनी मौजूदा और भावी दोनों प्रत्यक्ष या स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों में 600 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दी। सकुमा एक्सपोर्ट्स कृषि वस्तुओं के व्यापार में लगी हुई है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग पूरी करती है।