Hazoor Multi Projects Limited (HMPL) का शेयर मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी से उभरा। जहां एक ओर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, वहीं यह स्मॉलकैप शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया। कंपनी ने अपने कारोबार में बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से शेयर में हलचल देखी जा रही है।

कंपनी ने खरीदा Quippo Oil & Gas

5 अगस्त 2025 को Hazoor Multi Projects ने एक बड़ा एलान किया। कंपनी ने Swiss Challenge bidding प्रक्रिया के जरिए Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd. को खरीद लिया है। यह सौदा HMPL की एक सब्सिडियरी कंपनी के जरिए किया गया है।

अब HMPL ने भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर, खासतौर पर ऑफशोर सर्विसेज में अपनी एंट्री की है। इसका मतलब है कि अब कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि एनर्जी के सेक्टर में भी कदम रख रही है।

इस टेकओवर के बाद Hazoor Multi Projects अब एक ऐसी कंपनी बन गई है जो सिर्फ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि अब वो एनर्जी सेक्टर में भी सर्विस देगी।

मंगलवार को HMPL का शेयर ₹46.28 पर खुला जो सोमवार के ₹46 के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर था। कुछ ही समय में यह बढ़कर ₹47.98 तक पहुंच गया। जबकि इसी दौरान BSE Sensex में 0.4% की गिरावट थी।

5 सालों में 42000% का मल्टीबैगर रिटर्न

अगर कोई निवेशक इस शेयर में अगस्त 2023 में निवेश करता जब इसका भाव ₹12-13 था तो आज वह निवेश कई गुना बढ़ गया होता। पिछले 5 सालों में Hazoor Multi Projects के शेयर ने 42000% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है जो कि अपने आप में एक मल्टीबैगर रिकॉर्ड है।