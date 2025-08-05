scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹50 से कम वाले इस स्मॉलकैप शेयर में 4% की तेजी, कमजोर बाजार में दिखाया दम

₹50 से कम वाले इस स्मॉलकैप शेयर में 4% की तेजी, कमजोर बाजार में दिखाया दम

Multibagger Stock: मंगलवार को बिकवाली भरे बाजार में Hazoor Multi Projects के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने बताया कि सब्सिडियरी कंपनी ने Swiss Challenge bidding प्रक्रिया के जरिए Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd. को खरीद लिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 15:16 IST
Hazoor Multi Projects shares
Hazoor Multi Projects Limited (HMPL) का शेयर मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी से उभरा। जहां एक ओर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, वहीं यह स्मॉलकैप शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया। कंपनी ने अपने कारोबार में बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से शेयर में हलचल देखी जा रही है।

कंपनी ने खरीदा Quippo Oil & Gas

5 अगस्त 2025 को Hazoor Multi Projects ने एक बड़ा एलान किया। कंपनी ने Swiss Challenge bidding प्रक्रिया के जरिए Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd. को खरीद लिया है। यह सौदा HMPL की एक सब्सिडियरी कंपनी के जरिए किया गया है।

अब HMPL ने भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर, खासतौर पर ऑफशोर सर्विसेज में अपनी एंट्री की है। इसका मतलब है कि अब कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि एनर्जी के सेक्टर में भी कदम रख रही है।

इस टेकओवर के बाद Hazoor Multi Projects अब एक ऐसी कंपनी बन गई है जो सिर्फ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि अब वो एनर्जी सेक्टर में भी सर्विस देगी। 

मंगलवार को HMPL का शेयर ₹46.28 पर खुला जो सोमवार के ₹46 के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर था। कुछ ही समय में यह बढ़कर ₹47.98 तक पहुंच गया। जबकि इसी दौरान BSE Sensex में 0.4% की गिरावट थी।

5 सालों में 42000% का मल्टीबैगर रिटर्न

अगर कोई निवेशक इस शेयर में अगस्त 2023 में निवेश करता जब इसका भाव ₹12-13 था तो आज वह निवेश कई गुना बढ़ गया होता। पिछले 5 सालों में Hazoor Multi Projects के शेयर ने 42000% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है जो कि अपने आप में एक मल्टीबैगर रिकॉर्ड है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
