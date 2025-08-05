scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारFIIs को पंसद आया पेनी स्टॉक, खरीद डाले 5 लाख शेयर; कंपनी जल्द करेगी डिविडेंड का एलान

FIIs को पंसद आया पेनी स्टॉक, खरीद डाले 5 लाख शेयर; कंपनी जल्द करेगी डिविडेंड का एलान

Multibagger Share: विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी Bhatia Communications के शेयर में बढ़ गई है। जून 2025 तक में FII ने 5 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी अगले हफ्ते डिविडेंड का एलान कर सकती है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 13:54 IST

5 अगस्त 2025 (मंगलवार) को Bhatia Communications & Retail Ltd के शेयर मे हल्की तेजी देखने को मिली। सोमवार को कंपनी के शेयर 22.84 रुपये पर बंद हुए थे। मंगलवार को कंपनी के शेयक 23.30 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दोपहर 1.15 बजे कंपनी के स्टॉक 1 फीसदी की बढ़त के साथ ₹23.08 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

12 अगस्त को होगी अहम बैठक

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार 12 अगस्त 2025 को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। यह बैठक सूरत स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी। इस बैठक में जून 2025 तक की तिमाही के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मंजूरी देना और साल का पहला अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा।

Bhatia Communications के बारे में 

Bhatia Communications की शुरुआत साल 2008 में एक स्टोर से हुई थी। आज यह कंपनी गुजरात और महाराष्ट्र में 237 स्टोर चला रही है, जिनमें 233 स्टोर खुद की और 4 फ्रैंचाइजी हैं। कंपनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिटेल और होलसेल बिक्री करती है।

कंपनी Apple और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है। इसके अलावा कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है और उसके पास अच्छा कैश बैलेंस भी है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

Q4 FY25 में कंपनी की कुल बिक्री ₹104.49 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। हालांकि मुनाफा ₹2.99 करोड़ से थोड़ा घटकर ₹2.93 करोड़ रह गया। वहीं पूरे FY25 की बात करें तो कंपनी ने ₹444.67 करोड़ की सेल की और ₹13.82 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो FY24 के मुकाबले 20% ज्यादा है।

जून 2025 में विदेशी निवेशकों (FIIs) ने कंपनी के 5 लाख शेयर खरीदे। इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 0.48% हो गई है। मार्च 2025 के मुकाबले यह बढ़त दर्शाती है कि कंपनी में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹282 करोड़ है। इसका PE रेशियो 20x, ROE 18% और ROCE 22% है। पिछले 5 सालों में यह स्टॉक 200% से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 5, 2025