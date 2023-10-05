scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch Today: किन शेयरों पर है खरीद और बिक्री की सलाह?

Stocks To Watch Today: किन शेयरों पर है खरीद और बिक्री की सलाह?

सितंबर के तीसरे सप्ताह में कड़ी मार झेलने के बाद, जहां एचडीएफसी बैंक 1,670 रुपये के उच्चतम स्तर से गिरकर 1,489 रुपये पर आ गया, स्टॉक में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। बड़ी रेड कैंडल के बाद अब आरएसआई में बदलाव का संकेत है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 5, 2023 09:32 IST
आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है
सुजलॉन एनर्जी, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) जैसे कुछ काउंटर आज फोकस में रहने की संभावना है। येस सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला ने गुरुवार के कारोबारी सत्र से पहले इन शेयरों पर क्या कहा है, आइये जानते हैं। 

Suzlon Energy | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 36 रुपये | स्टॉप लॉस: 24 रुपये

सुजलॉन एनर्जी वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, डेली चार्ट पर ये स्टॉक ब्रेकआउट का इशारा कर रहा है।  इसके अलावा, आरएसआई ने एक ब्रेकआउट दिखाया है, टेक्नीकल चार्ट से लग रहा है कि सुजलॉन एनर्जी मजबूत प्रदर्शन कर रही है। आगे देखते हुए शेयर 36 रुपये के स्तर तक चढ़ सकता है। इस स्टॉक पर 24 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की सिफारिश की जाती है।

सुजलॉन एनर्जी वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है
HDFC Bank | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 1,670 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,445 रुपये

सितंबर के तीसरे सप्ताह में कड़ी मार झेलने के बाद, जहां एचडीएफसी बैंक 1,670 रुपये के उच्चतम स्तर से गिरकर 1,489 रुपये पर आ गया, स्टॉक में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। बड़ी रेड कैंडल के बाद अब आरएसआई में बदलाव का संकेत है। एचडीएफसी बैंक में 1,670 रुपये के स्तर की ओर तेजी का संकेत देता है। डेली चार्ट के आधार पर  1,445 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1,510-1,520 रुपये के स्तर पर 'खरीद' शुरू की जा सकती है।

एचडीएफसी बैंक 1,670 रुपये के उच्चतम स्तर से गिरकर 1,489 रुपये पर आ गया
Hindustan Aeronautics | बेचें | लक्ष्य मूल्य: 1,590 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,980 रुपये

Hindustan Aeronautics आने वाले हफ्तों में कुछ गंभीर करेक्शन का सामना कर सकता है। डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने 20- और 50-डीएमए से नीचे कारोबार कर रहा है। कीमत के पिछले स्विंग हाई से ऊपर जाने में विफलता का मतलब है कि 1,850 रुपये के स्तर तक गिरावट देखी जा सकती है। यदि 1,850 रुपये का स्तर टूटता है, तो कीमत 1,570-1,590 रुपये तक गिर सकती है। इस स्टॉक के धारक किसी भी अल्पकालिक रैली पर स्टॉक से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम अवधि का दृष्टिकोण मंदी का है और आने वाले दिनों में इसमें भारी गिरावट की संभावना है।

HAL आने वाले हफ्तों में कुछ गंभीर करेक्शन का सामना कर सकता है
डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाज़ार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
