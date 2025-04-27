Cellecor Gadgets Limited ने हाल ही में एक बड़ी खबर दी है। कंपनी ने अपने सारे डिबेंचरका पेमेंट कर दिया है। ये डिबेंचर सीरीज RX4 के थे और हर एक डिबेंचर की कीमत 1 लाख रुपये थी। कंपनी ने कुल मिलाकर पूरे 3.10 करोड़ रुपये चुका दिए। इससे ये साफ हो गया है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत एकदम मजबूत है। Cellecor Gadgets के बारे में Cellecor Gadgets साल 2010 में शुरू हुई एक भारतीय कंपनी है। ये कंपनी मोबाइल फोन (Mobile Phones), स्मार्ट टीवी (Smart TVs), स्मार्ट वॉच (Smart Watches), इयरफोन (Earphones) और दूसरी कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेचती है। खास बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट कंपनी खुद नहीं बनाती, बल्कि बाहर से बनवाकर बेचती है। आज इसके 900 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 25,000 रिटेलर और 1200 सर्विस सेंटर हैं, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। कंपनी के सर्विस सेंटर खासतौर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पश्चिम बंगाल (West Bengal) और गुजरात (Gujarat) में फैले हैं। कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो H1FY25 में Cellecor Gadgets की कमाई (Net Sales) 103% बढ़ गई और मुनाफा (Net Profit) भी 108% उछलकर 14.62 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (Profit Before Tax) भी 106% बढ़ा है। अगर पूरे साल यानी FY24 को देखें तो कंपनी ने 500.45 करोड़ रुपये की सेल्स की और 16.09 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया। बन गया मल्टीबैगर स्टॉक Cellecor Gadgets का शेयर भी धमाल मचा रहा है। कंपनी के शेयर ने अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर 22.07 रुपये से 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 25 अप्रैल 2025 को कंपनी के शेयर एनएसई के एसएमई सेगमेंट में 47 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। एक्सचेंज डेटा से मिली जानकारी के अनुसार इस कंपनी के शेयर बीते 6 महीने में 15 फीसदी गिरे हैं, जबकि एक साल में 76 फीसदी चढ़ गए हैं। अक्टूबर 2024 तक प्रमोटर्स के पास 49.64% हिस्सेदारी थी, जबकि आम जनता के पास 45.90% शेयर हैं। FIIs और DIIs का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा है, जो कंपनी में विदेश और संस्थागत निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।

