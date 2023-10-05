Stocks In News Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर, बाज़ार खुलने से पहले देखिए ख़बरों वाले शेयर

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। ऐसे बाज़ार में आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है।

Also Read: सरकार ने उज्जवला योजना पर सब्सिडी को बढ़ाया

advertisement

Sheela Foam Ltd: कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कारण बताओ सह मांग नोटिस मिला है। कंपनी का शेयर बीते कल 1,103.20 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से कारण बताओ सह मांग नोटिस मिला है

Bajaj Finance Ltd: प्रेफरेंशियल इश्यू, क्यूआईपी समेत विभिन्न तरीकों से फंड जुटाने पर विचार करने के लिए आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। यह मानते हुए कि यह निवल मूल्य का 10-15% बढ़ाता है, निर्गम आकार 8000 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी का शेयर बीते कल 7,865.00 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

प्रेफरेंशियल इश्यू, क्यूआईपी समेत विभिन्न तरीकों से फंड जुटाने पर विचार करने के लिए आज बोर्ड की बैठक होने वाली है

Punjab National Bank: सरकारी क्षेत्र के इस बैंक का कारोबार 11.3% बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। बैंक में कुल डिपॉजिट 9.7% बढ़कर 13.1 लाख करोड़ रुपए पर रहा। जबकि, CASA डिपॉजिट 2.6% बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेज 13.8% बढ़कर 9.4 लाख करोड़ रुपए रहा। जबकि, घरेलू एडवांसेज 13.9% बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपए रहा। CASA रेश्यो 69.56% के मुकाबले 72.18% रहा। कंपनी का शेयर बीते कल 79.65 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ। सरकारी क्षेत्र के इस बैंक का कारोबार 11.3% बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है

Bandhan Bank Ltd: दूसरी तिमाही में बैंक का लोन अकाउंट 12.3% बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपए पर रहा। जबकि, कुल डिपॉजिट 12.8% बढ़कर 1.12 लाख करोड़ रुपए पर रहा। CASA डिपॉजिट 6.5% बढ़कर 43,161 करोड़ रुपए रहा। रिटेल डिपॉजिट 12.6% बढ़कर 82,977 करोड़ रुपए पर रहा। बल्क डिपॉजिट 13.2% बढ़कर 29,098 करोड़ रुपए रहा। CASA रेश्यो 40.8% के मुकाबले 38.5% रहे। कंपनी का शेयर बीते कल 253.25 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

दूसरी तिमाही में बैंक का लोन अकाउंट 12.3% बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपए पर रहा

RBL Bank Ltd: दूसरी तिमाही में इस बैंक का कुल डिपॉजिट 13% बढ़कर 89,774 करोड़ रुपए रहा। CASA सालाना आधार पर 12% बढ़कर 32,075 करोड़ रुपए रहा। जबकि, CASA रेश्यो 36.2% से घटकर 35.7% रहे। ग्रॉस लोन ग्रोथ 21% बढ़कर 78,186 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का शेयर बीते कल 249.15 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

दूसरी तिमाही में इस बैंक का कुल डिपॉजिट 13% बढ़कर 89,774 करोड़ रुपए रहा

Jammu and Kashmir Bank Ltd: सितंबर तिमाही में इस बैंक का कुल बिजनेस 12% बढ़कर 2.18 लाख करोड़ पर रहा, जबकि डिपॉजिट 9.4% बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपए रहा। जबकि, CASA डिपॉजिट 1.24% बढ़कर 64,067 करोड़ रुपए रहे। CASA 54.96% के मुकाबले 50.61% पर रहा। कंपनी का शेयर बीते कल 105.80 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

advertisement

सितंबर तिमाही में इस बैंक का कुल बिजनेस 12% बढ़कर 2.18 लाख करोड़ पर रहा

L&T Finance: रिटेल डिस्बर्समेंट 32% बढ़कर 13,490 करोड़ रुपए रहा। रिटेल बुक 33% बढ़कर 69,400 करोड़ रुपए रहा। जबकि, रिटेलाइजेशन 58% के मुकाबले 88% रहा है। कंपनी का शेयर बीते कल 128.85 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

रिटेल डिस्बर्समेंट 32% बढ़कर 13,490 करोड़ रुपए रहा

Marico Ltd: घरेलू वॉल्यूम में लो-सिंगल डिजिट ग्रोथ संभव है। इंटरनेशनल कारोबार में डबल डिजिट CC ग्रोथ रही। जबकि, कंसोलिडेटेड आय में हल्का दबाव रहने की उम्मीद है। ग्रॉस मार्जिन पहले के मुकाबले बेहतर रह सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मजबूत रहने का अनुमान है। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ लो-डबल डिजिट संभव है। कंपनी का शेयर बीते कल 569.60 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।

advertisement

घरेलू वॉल्यूम में लो-सिंगल डिजिट ग्रोथ संभव है

Indian Energy Exchange Ltd: सितंबर तिमाही में कुल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 13% बढ़कर 914.7 करोड़ यूनिट रहा। डे अहेड मार्केट वॉल्यूम 11% बढ़कर 346.7 करोड़ यूनिट रहा। जबकि, रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम 33% बढ़कर 292.3 करोड़ यूनिट रहा। मार्केट क्लियरिंग प्राइस 11% बढ़कर 6.23 रुपए प्रति यूनिट रहा। कंपनी का शेयर बीते कल 129.75 रूपए के कारोबार पर बंद हुआ।