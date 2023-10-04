सरकार ने उज्जवला योजना पर सब्सिडी को बढ़ाया

केंद्र सरकार ने पीएम उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर दी है। सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को ₹300 बढ़ा दिया है। पहले, इस योजना के तहत ₹200 की सब्सिडी मिलती थी। इस नई निर्णय के बाद, दिल्ली में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर ₹603 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मुंबई में ₹602.50 रुपये, कोलकाता में ₹629 रुपये, और चेन्नई में ₹618.50 रुपये की सब्सिडी के साथ उनको सिलेंडर मिलेगा।

पीएम उज्जवला योजना के तहत कुल 9.6 करोड़ लाभार्थी हैं

वर्तमान में पूरे देश में पीएम उज्जवला योजना के तहत कुल 9.6 करोड़ लाभार्थी हैं। इस बढ़ती हुई सब्सिडी का सीधा फायदा इन 9.6 करोड़ लोगों को होगा। पीएम उज्जवला योजना के अंतर्गत सरकार गरीब लोगों को सस्ते दर पर एलपीजी सिलेंडर देती है ।

सितंबर महीने में, केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के लिए ₹1650 करोड़ की मंजूरी दी। यह पैसा नए कनेक्शन देने के लिए उपयोग किया जाएगा। 75 लाख नए कनेक्शन देने के बाद, पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों की संख्या देशभर में 10.35 करोड़ तक बढ़ जाएगी।

पीएम उज्जवला योजना एक केंद्र सरकार की स्कीम है, जो 2016 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को सस्ते दर पर गैस कनेक्शन देना है।