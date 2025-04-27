scorecardresearch
निवेशकों को दिया 2,000% का छप्परफाड़ रिटर्न, कीमत ₹70 से कम

Multibagger Penny Stock: स्टॉक मार्केट में कई ऐसे शेयर है जिसनें निवेशकों को लखपति बना दिया है। इस लिस्ट में स्मॉल कैप स्टॉक वन प्वाइंट वन सॉल्यूशन भी शामिल है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2025 11:01 IST
share price


स्टॉक मार्केट में निवेशकों को ऐसे शेयर की तलाश रहती है जिसने उन्हें मालामाल किया है। अगर आप भी मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने केवल 5 साल में निवेशकों को लखपति बना दिया है। 

हम ONE POINT Solution की बात कर रहे हैं। इस शेयर ने पांच साल में 2,000 फीसदी से ज्यादा का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। बता दें कि 25 अप्रैल 2025 को कंपनी के शेयर 6.19 फीसदी गिरकर 60.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। अब एक बार फिर से कंपनी ने शेयर फोकस में आ गए हैं। 

कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार ONE POINT Solution ने 3,79,944 वारंट्स को इक्विटी शेयरों (Equity Shares) में बदल दिया। इसका मतलब है कि कंपनी के निवेशकों ने अपने वारंट्स को असली शेयरों में बदल लिया है। इसके बाद कंपनी का पेड-अप कैपिटल भी बढ़कर 52.57 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी ने अक्टूबर 2023 में 3.44 करोड़ वारंट्स जारी किए थे। हर वारंट का फेस वैल्यू 2 रुपये था और इन वारंट्स के लिए निवेशकों ने पहले ही 25% यानी 7 रुपये जमा कर दिए थे। अब इन वारंट्स को शेयरों में बदलने के लिए निवेशकों को बाकी 75% रकम यानी ₹ 21.24 प्रति वारंट चुकानी पड़ी है।

कंपनी के पास अभी 57,45,000 वारंट्स बाकी हैं, जिन्हें निवेशक अगले 18 महीनों में पूरी रकम चुकाकर शेयरों में बदल सकते हैं। जो निवेशक यह रकम नहीं भरेंगे, उनके पास ये वारंट्स नहीं रहेंगे।

नए शेयरों का क्या होगा?

जो नए इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं, वे पुराने शेयरों की तरह ही सारे हक और फायदे देंगे। यानी इन शेयरों पर भी वही अधिकार होंगे, जो पुराने शेयरधारकों के पास हैं। इसका मतलब यह है कि जो शेयरधारक नए शेयर खरीद रहे हैं, वे भी वोटिंग, डिविडेंड (Dividend) और अन्य फायदों के हकदार होंगे।

शेयर ने किया मालामाल 

स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार कंपनी के शेयर ने पांच साल में 2,011.11 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पांच साल पहले कंपनी के शेयर का भाव 2.88 रुपये था। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा होती। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 27, 2025