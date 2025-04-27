scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹30 रुपये के इस छुटकू मल्टीबैगर शेयर पर रखें नजर, Steel कंपनी को मिल गई बड़ी मंजूरी

₹30 रुपये के इस छुटकू मल्टीबैगर शेयर पर रखें नजर, Steel कंपनी को मिल गई बड़ी मंजूरी

Multibagger Penny stock: शेयर बाजार में कई ऐसे छोटे शेयर है जिसने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में राठी स्टील का नाम भी शामिल है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2025 10:45 IST
Rathi Steel Share
Share Market Update: अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस उतार-चढ़ाव के बीच स्टील कंपनी के शेयर फोकस में है। जी हां, राठी स्टील और पावर के स्टॉक (Rathi Steel and Power Share) के एक बार फिर से फोकस में आ गए है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी है। 

25 अप्रैल 2025 को कंपनी के शेयर 5.53 फीसदी गिरकर 30.26 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Rathi Steel and Power Limited को Bureau of Indian Standards (BIS) से बड़ी मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी अपने SS 550 और SS 500 Reinforcement Bars पर BIS का स्टैंडर्ड मार्क इस्तेमाल कर सकती है। ये मंजूरी खासतौर पर 8mm डायमीटर के स्टील बार्स के लिए दी गई है, जो कंक्रीट के साथ इस्तेमाल होते हैं।

इससे पहले कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स पर ही BIS का अप्रूवल था, लेकिन अब इस नई मंजूरी से Rathi Steel पूरे 8mm से 32mm डायमीटर तक के Stainless Steel Reinforcement Bars बनाने की इजाजत मिल गई है। यानी अब कंपनी छोटे से बड़े हर साइज के स्टील बार्स बना सकेगी।

बता दें कि Bureau of Indian Standards (BIS) भारत सरकार का राष्ट्रीय संगठन है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तय करता है। अगर कोई कंपनी इसके तय मानकों पर खरी उतरती है तभी उसे BIS से सर्टिफिकेट (BIS Certification India) मिलता है। इससे ग्राहकों को भरोसा होता है कि जो सामान वे खरीद रहे हैं वो पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न 

काफी समय से राठी स्टील के शेयर नेगेटिव में रिटर्न दे रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि स्टॉक का 52-वीक हाई ₹ 97.81 है और 52-वीक लो ₹ 24.50 है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट-कैप 261.33 करोड़ रुपये है। 

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते 6 महीने में शेयर 40.55 फीसदी गिरा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 51.48 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म यानी 5 साल में शेयर 650 फीसदी चढ़ गया है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
