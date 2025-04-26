Corporate Actions Next Week: HCL Tech, Tanla Platforms सहित रडार पर रहेंगे ये स्टॉक्स! ये है बड़ी वजह

Corporate Actions Next Week: अगले कारोबारी हफ्ते (28 अप्रैल-2 मई) के बीच HCL Tech, Tanla Platforms, ABB India सहित कई कंपनियों के स्टॉक अलग-अलग कॉरपोरेट एक्शन के कारण निवेशकों के रडार पर रहेंगे।

इन कॉरपोरेट एक्शन में अंतरिम और फाइनल डिविडेंड, राइट्स इश्यू और बोनस इश्यू शामिल है। राइट्स इश्यू कंपनियों के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने का एक तरीका है, जिसमें मौजूदा शेयरधारकों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर कंपनी से सीधे अधिक शेयर खरीदने का मौका दिया जाता है।

चलिए जानते हैं अगले हफ्ते किस दिन और कौन से स्टॉक में क्या कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है।

सोमवार, 28 अप्रैल 2025

GACM Technologies का शेयर इस दिन Ex-Right Issue ट्रेड करेगा।



HCL Technologies का शेयर इस दिन Ex-Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 18 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।



Lloyds Engineering Works Ltd का शेयर इस दिन Ex-Right Issue ट्रेड करेगा।



मंगलवार, 29 अप्रैल 2025

360 ONE WAM का शेयर इस दिन Ex-Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।



Captain Technocast का शेयर इस दिन Ex-Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी 1:1 के रेश्यो में बोनस देगी, इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर पर 1 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।



Growington Ventures India Ltd का शेयर इस दिन Ex-Right Issue ट्रेड करेगा।



Max India Ltd का शेयर इस दिन Ex-Right Issue ट्रेड करेगा।

बुधवार, 30 अप्रैल 2025

Bannari Amman Spinning Mills Ltd का शेयर इस दिन Ex-Right Issue ट्रेड करेगा।



Tanla Platforms Ltd का शेयर इस दिन Ex-Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।



Vesuvius India Ltd का शेयर इस दिन Ex-Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 14.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

01 मई 2025 को कोई भी कॉरपोरेट एक्शन नहीं है।

शुक्रवार, 02 मई 2025