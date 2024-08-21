scorecardresearch
Stock to Watch: आज की खबरों वाले शेयर

शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर सेंसेक्स 134.89 (0.16%) अंकों की गिरावट के साथ 80,667.97 स्तर पर जबकि निफ्टी 3.45 (0.01%) अंक फिसलकर 24,695.40 पर पहुंच गया।

Aryan Jakhar
UPDATED: Aug 21, 2024 11:01 IST
बुधवार, 21 अगस्त को घरेलू शेयर बाजारों के खुलने की संभावना थोड़ी कम रहने की है
बुधवार, 21 अगस्त को घरेलू शेयर बाजारों के खुलने की संभावना थोड़ी कम रहने की है

बुधवार, 21 अगस्त को घरेलू शेयर बाजारों के खुलने की संभावना थोड़ी कम रहने की है। सुबह 07:53 बजे, GIFT निफ्टी फ्यूचर्स 11.50 अंक, या 0.05% की गिरावट के साथ 24,689.50 स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। 

Zomato: अलीबाबा ग्रुप की एंटफिन सिंगापुर ने मंगलवार को जोमैटो में ₹4,772 करोड़ ($570 मिलियन) के शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी घटकर 2.2% रह गई। एंटफिन के पास 30 जून को जोमैटो में 4.3% हिस्सेदारी थी। शेयर दो अलग-अलग ब्लॉक डील में ₹257.46 और ₹257.17 प्रति शेयर की दर पर बेचे गए, जो दिन के समापन मूल्य ₹263.12 से कम थे। 

Cyient: आईटी कंपनी ने 20 अगस्त को बताया कि उसके बोर्ड ने सहायक कंपनी सियेंट DLM में 14.5% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी है। इसका न्यूनतम मूल्य ₹748.65 प्रति शेयर निर्धारित होने की संभावना है, जो NSE पर इसके समापन मूल्य से 5% कम है। 

Genus Power: जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को ₹3,608.52 करोड़ (करों के बाद) के तीन पुरस्कार पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। 

Also Read: UBS द्वारा केबल वायर स्टॉक पर कवरेज शुरू करने के बाद KEI Industries, Polycab में 3% की तेजी

Excide Industries: कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में लगभग ₹75 करोड़ का निवेश किया है ताकि बेंगलुरु में एक ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित किया जा सके। 

Zaggle Prepaid Ocean Services: समाचार रिपोर्टों के अनुसार, ज़ुज़ु सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने सोमवार को कंपनी में 4% हिस्सेदारी बेची। 

Petronet LNG: कंपनी ने 20 अगस्त को श्रीलंका के LTL होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, पेट्रोनट LNG श्रीलंका के कोलंबो में LTL के डुअल-फ्यूल पावर प्लांटों को LNG की आपूर्ति करेगा।  

Sansera Engineering: कंपनी के बोर्ड ने एक या एक से अधिक किस्तों में ₹1,200 करोड़ तक के फंड जुटाने को मंजूरी दी है। 

Dhanuka Agritech: कंपनी ने अपने बोर्ड की बैठक में पूरी तरह से चुकता शेयरों की खरीद के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5,00,000 शेयरों की खरीद का प्रस्ताव है। 

PI Industries: कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से बताया कि यूके कंपनियों के न्यायालय ने Plant Health Care के अधिग्रहण को £32.8 मिलियन में मंजूरी दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 21, 2024