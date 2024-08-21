बुधवार, 21 अगस्त को घरेलू शेयर बाजारों के खुलने की संभावना थोड़ी कम रहने की है। सुबह 07:53 बजे, GIFT निफ्टी फ्यूचर्स 11.50 अंक, या 0.05% की गिरावट के साथ 24,689.50 स्तर पर ट्रेड कर रहे थे।

Zomato: अलीबाबा ग्रुप की एंटफिन सिंगापुर ने मंगलवार को जोमैटो में ₹4,772 करोड़ ($570 मिलियन) के शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी घटकर 2.2% रह गई। एंटफिन के पास 30 जून को जोमैटो में 4.3% हिस्सेदारी थी। शेयर दो अलग-अलग ब्लॉक डील में ₹257.46 और ₹257.17 प्रति शेयर की दर पर बेचे गए, जो दिन के समापन मूल्य ₹263.12 से कम थे।

Cyient: आईटी कंपनी ने 20 अगस्त को बताया कि उसके बोर्ड ने सहायक कंपनी सियेंट DLM में 14.5% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी है। इसका न्यूनतम मूल्य ₹748.65 प्रति शेयर निर्धारित होने की संभावना है, जो NSE पर इसके समापन मूल्य से 5% कम है।

Genus Power: जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को ₹3,608.52 करोड़ (करों के बाद) के तीन पुरस्कार पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है।

Excide Industries: कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में लगभग ₹75 करोड़ का निवेश किया है ताकि बेंगलुरु में एक ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित किया जा सके।

Zaggle Prepaid Ocean Services: समाचार रिपोर्टों के अनुसार, ज़ुज़ु सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने सोमवार को कंपनी में 4% हिस्सेदारी बेची।

Petronet LNG: कंपनी ने 20 अगस्त को श्रीलंका के LTL होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, पेट्रोनट LNG श्रीलंका के कोलंबो में LTL के डुअल-फ्यूल पावर प्लांटों को LNG की आपूर्ति करेगा।

Sansera Engineering: कंपनी के बोर्ड ने एक या एक से अधिक किस्तों में ₹1,200 करोड़ तक के फंड जुटाने को मंजूरी दी है।

Dhanuka Agritech: कंपनी ने अपने बोर्ड की बैठक में पूरी तरह से चुकता शेयरों की खरीद के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5,00,000 शेयरों की खरीद का प्रस्ताव है।

PI Industries: कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से बताया कि यूके कंपनियों के न्यायालय ने Plant Health Care के अधिग्रहण को £32.8 मिलियन में मंजूरी दी है।