UBS द्वारा केबल वायर स्टॉक पर कवरेज शुरू करने के बाद KEI Industries, Polycab में 3% की तेजी

UBS ने हाल ही में पोलिकैब और KEI Industries पर कवरेज शुरू किया है, और दोनों कंपनियों के लिए "खरीदें" रेटिंग की सिफारिश की है। UBS ने इन स्टॉक्स को भारत के विद्युतीकरण विषय पर सबसे अच्छे निवेश के रूप में उजागर किया है, जो इस क्षेत्र में मजबूत विकास की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

मूल्य लक्ष्य और संभावित बढ़ोतरी KEI Industries के लिए UBS ने ₹6,150 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सोमवार की समापन कीमत से 41% की संभावित बढ़ोतरी को दर्शाता है। पोलिकैब के लिए, मूल्य लक्ष्य ₹8,550 है, जो सोमवार की समापन कीमत से 28% की संभावित बढ़ोतरी को इंगित करता है। वर्ष 2024 में, पोलिकैब के शेयरों में 22% और KEI Industries में 36% की बढ़ोतरी हुई है।

सेक्टोरल विकास और बाजार की दृष्टि

UBS के अनुसार, केबल और वायर खंड महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है, जो FY24 से FY30 के बीच देश की GDP बढ़ोतरी दर को दोगुना करने की उम्मीद है। वर्तमान $8 बिलियन के बाजार के FY30 तक $20 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है, जिसमें शीर्ष पांच कंपनियों का बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

राजस्व और EBITDA विकास की भविष्यवाणियाँ

UBS का अनुमान है कि केबल और वायर खंड का राजस्व और ईबीआईटीडीए FY24 से FY28 के बीच क्रमशः 20% और 25% की चक्रबढ़ोतरी वार्षिक बढ़ोतरी दर (CAGR) से बढ़ेगा। यह बढ़ोतरी मजबूत मांग, परिचालन लाभ, बढ़ती बाजार हिस्सेदारी और निर्यात के कारण होने की उम्मीद है।

KEI Industries: केबल और वायर में प्योर खेल

UBS ने KEI Industries को केबल और वायर व्यवसाय में एकमात्र शुद्ध खेल के रूप में पहचाना है, जो कई विकास ट्रिगर्स प्रदान करता है। इनमें केबल और वायर में निरंतर बढ़ोतरी, ब्रांडेड हाउसिंग वायर और केबल में संभावित बाजार हिस्सेदारी लाभ, निर्यात में बढ़ोतरी, और निकटवर्ती इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में प्रवेश की संभावनाएं शामिल हैं।

पोलिकैब: चक्रीय विकास चैंपियन

UBS ने पोलिकैब को "चक्रीय विकास चैंपियन" के रूप में नामित किया है, जो दीर्घकालिक विद्युतीकरण विकास का प्रमुख लाभार्थी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलिकैब के पास अपने कुल संभावित बाजार में राजस्व बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिसमें फास्ट-मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स (FMEG) खंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।