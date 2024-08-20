सरस्वती साड़ी डिपो के शेयरों की मजबूत शुरुआत, एनएसई पर 21% प्रीमियम पर लिस्ट

सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड (Saraswati Saree Depot Ltd.) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹194 प्रति शेयर के साथ व्यापार शुरू किया, जो इसके इशू मूल्य ₹160 से 21 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का ₹160.01 करोड़ का IPO 0.65 करोड़ नए शेयरों के इश्यू और 0.35 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

advertisement

Also Read: Stock Market Opening Bell: Sensex और Nifty ने मंगलवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ उच्च स्तर पर शुरुआत की

12 अगस्त से खुला सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड का IPO

यह IPO ₹152 से ₹160 प्रति शेयर के मूल्य बैंड के साथ 12 अगस्त को खुला और 14 अगस्त को बंद हुआ। शेयरों का आवंटन 16 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया। यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने इस इश्यू का लीड मैनेजर के रूप में कार्य किया, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रहा।

IPO को निवेशकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

सरस्वती साड़ी डिपो के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन 107.39 गुना रहा। खुदरा श्रेणी में 61.6 गुना, QIB की श्रेणी में 64.1 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की श्रेणी में 358.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ।

कैसे किया जाएगा IPO से प्राप्त धन का प्रयोग?

IPO से प्राप्त धन का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

