scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसरस्वती साड़ी डिपो के शेयरों की मजबूत शुरुआत, एनएसई पर 21% प्रीमियम पर लिस्ट

सरस्वती साड़ी डिपो के शेयरों की मजबूत शुरुआत, एनएसई पर 21% प्रीमियम पर लिस्ट

सरस्वती साड़ी डिपो के IPO को 14 अगस्त को बंद होने तक 107.39 गुना अभिदान मिला था। सार्वजनिक निर्गम को खुदरा श्रेणी में 61.6 गुना, QIB श्रेणी में 64.1 गुना और NII श्रेणी में 358.5 गुना अभिदान मिला था।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 12:12 IST
सरस्वती साड़ी डिपो के शेयरों की मजबूत शुरुआत
सरस्वती साड़ी डिपो के शेयरों की मजबूत शुरुआत

सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड (Saraswati Saree Depot Ltd.) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹194 प्रति शेयर के साथ व्यापार शुरू किया, जो इसके इशू मूल्य ₹160 से 21 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का ₹160.01 करोड़ का IPO 0.65 करोड़ नए शेयरों के इश्यू और 0.35 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

advertisement

Also Read: Stock Market Opening Bell: Sensex और Nifty ने मंगलवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ उच्च स्तर पर शुरुआत की

12 अगस्त से खुला सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड का IPO 

यह IPO ₹152 से ₹160 प्रति शेयर के मूल्य बैंड के साथ 12 अगस्त को खुला और 14 अगस्त को बंद हुआ। शेयरों का आवंटन 16 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया। यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने इस इश्यू का लीड मैनेजर के रूप में कार्य किया, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रहा।

IPO को निवेशकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया 

सरस्वती साड़ी डिपो के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन 107.39 गुना रहा। खुदरा श्रेणी में 61.6 गुना, QIB की श्रेणी में 64.1 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की श्रेणी में 358.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ।

कैसे किया जाएगा IPO से प्राप्त धन का प्रयोग? 

IPO से प्राप्त धन का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 20, 2024