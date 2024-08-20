scorecardresearch
Stock Market Opening Bell: Sensex और Nifty ने मंगलवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ उच्च स्तर पर शुरुआत की

बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50, मंगलवार को बढ़त के साथ खुले।

Aryan Jakhar
Aug 20, 2024

बीएसई सेंसेक्स 297.86 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 80,722.54 पर खुला, जबकि निफ्टी50 76.25 अंक या 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,648.90 पर पहुंच गया।

एनएसई पर बीपीसीएल, टीसीएस, हीरो मोटोक्रॉप, इंडसइंड बैंक और उल्ट्राटेक सीमेंट शीर्ष लाभार्थियों में शामिल रहे, जबकि ओएनजीसी, भारती एयरटेल, सिप्ला, एचसीएल टेक और आईटीसी शीर्ष हानिकारक रहे।

व्यापक बाजारों में भी तेजी देखी गई। निफ्टी स्मॉलकैप 0.51 प्रतिशत और मिडकैप 0.48 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था।

सेक्टरवार, निफ्टी मेटल और ओएमसी शीर्ष लाभार्थियों में रहे, जो 0.70 प्रतिशत तक बढ़ गए।

विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में सुधार ने भारतीय बाजारों को सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद की है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 20, 2024