Stock Market Opening Bell: Sensex और Nifty ने मंगलवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ उच्च स्तर पर शुरुआत की
बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50, मंगलवार को बढ़त के साथ खुले।
बीएसई सेंसेक्स 297.86 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 80,722.54 पर खुला, जबकि निफ्टी50 76.25 अंक या 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,648.90 पर पहुंच गया।
Also Read: Narayana Murthy ने कहा कि इमरजेंसी काल के बाद नहीं दिया जनसंख्या पर ध्यान
एनएसई पर बीपीसीएल, टीसीएस, हीरो मोटोक्रॉप, इंडसइंड बैंक और उल्ट्राटेक सीमेंट शीर्ष लाभार्थियों में शामिल रहे, जबकि ओएनजीसी, भारती एयरटेल, सिप्ला, एचसीएल टेक और आईटीसी शीर्ष हानिकारक रहे।
व्यापक बाजारों में भी तेजी देखी गई। निफ्टी स्मॉलकैप 0.51 प्रतिशत और मिडकैप 0.48 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था।
सेक्टरवार, निफ्टी मेटल और ओएमसी शीर्ष लाभार्थियों में रहे, जो 0.70 प्रतिशत तक बढ़ गए।
विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में सुधार ने भारतीय बाजारों को सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद की है। निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है।