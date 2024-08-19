Narayana Murthy ने कहा कि इमरजेंसी काल के बाद नहीं दिया जनसंख्या पर ध्यान

Infosys के co-founder Narayana Murthy प्रयागराज के Motilal Nehru National Institute of Technology के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट थे। वहाँ उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए एक बड़ी चुनौती कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने इमरजेंसी काल से ही जनसंख्या को रोकने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है।

उन्होंने कहा, "भारत को जनसंख्या, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।”

“Emergency के बाद से हम भारतीयों ने जनसंख्या को रोकने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इससे हमारे देश के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है। इसकी तुलना में, अमेरिका, ब्राजील और चीन जैसे देशों में per capita land availability काफ़ी ज़्यादा है।"

Mr Murthy ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक सच्चे पेशेवर की जिम्मेदारी देश की प्रगति में योगदान देना है।

Infosys के सह-संस्थापक ने कहा, "यह योगदान उच्च आकांक्षाएं रखने, बड़े सपने देखने और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने पर निर्भर करता है।” साथ ही उन्होंने कहा कि, "एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बलिदान करने होंगे। मेरे माता-पिता, भाई-बहन और शिक्षकों ने मेरी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में यहां मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।”