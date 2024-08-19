पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का चेन्नई में हुआ निधन

जनरल पद्मनाभनियर के 20वें सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन ने चेन्नई में अपनी अंतिम साँसें ली और अपने पीछे विशिष्ट सैन्य सेवा की विरासत छोड़ गए। 5 दिसंबर, 1940 को केरल के त्रिवेंद्रम में जन्मे जनरल पद्मनाभन का करियर 43 वर्षों से भी अधिक समय तक चला जिसमें 30 सितंबर, 2000 से 31 दिसंबर, 2002 तक सेना प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है।

देहरादून स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) और पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के पूर्व छात्र जनरल पद्मनाभन को भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से स्नातक करने के बाद 13 दिसंबर, 1959 को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था।

जनरल पद्मनाभनियर के दौरान जनरल पद्मनाभन ने कई प्रतिष्ठित कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय सेना की सबसे पुरानी आर्टिलरी रेजिमेंटों में से एक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली और देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में इंस्ट्रक्टर गनरी के रूप में काम किया। उन्होंने एक पैदल सेना ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर के पद पर भी काम किया और माउंटेन डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ रहे जहाँ उन्हें उनकी सराहनीय सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक (VSM) से सम्मानित किया गया।

सेना के हलकों में "पैडी" के नाम से मशहूर जनरल पद्मनाभन ने रांची, बिहार और पंजाब में एक स्वतंत्र आर्टिलरी ब्रिगेड, एक माउंटेन ब्रिगेड और एक इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी। वे पंजाब में एक इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) थे और बाद में उन्होंने 3 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। जुलाई 1993 से फरवरी 1995 तक कश्मीर में 15 कोर के कमांडर के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि सेना ने इस क्षेत्र में आतंकवादियों पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी जिसके लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) से सम्मानित किया गया था।

सैन्य खूफिया महानिदेशक (DGMI) के रूप में अपनी सफलता के बाद जनरल पद्मनाभन को उधमपुर में उत्तरी कमान का GOC नियुक्त किया गया और बाद में सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने दक्षिणी कमान के GOC के रूप में कार्य किया।

जनरल पद्मनाभन चार दशक से अधिक की सेवा के बाद 31 दिसंबर 2002 को सेवानिवृत्त हुए और भारतीय सेना पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।