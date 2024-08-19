scorecardresearch
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे यूक्रेन, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, रूसी आक्रमण के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी…!!!

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 19, 2024 13:19 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा करेंगे, यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। यह उनकी पहली यात्रा होगी जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और युद्धग्रस्त देश के साथ सहयोग बढ़ाना है।

इस यात्रा की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद हुई है जब कीव ने पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने के लिए उनकी आलोचना की थी। 
विदेश मंत्रालय ने यात्रा के विवरण के बारे में बाद में जानकारी देने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी इस महीने की शुरुआत में कीव की यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तलाश कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी, और यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए तत्पर है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 19, 2024