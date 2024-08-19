scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZomato Share पर आई बड़ी रिपोर्ट, कहां जाएगा स्टॉक?

Zomato Share पर आई बड़ी रिपोर्ट, कहां जाएगा स्टॉक?

Zomato, PBFintech, OlaElectric, Paytm, Nykaa, delhivery जैसे शेयरों ने एक महीने में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले एक महीने में इन तमाम कंपनियों में घरेलू और विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 19, 2024 11:43 IST

पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। Zomato, PBFintech, OlaElectric, Paytm, Nykaa, delhivery जैसे शेयरों ने एक महीने में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले एक महीने में इन तमाम कंपनियों में घरेलू और विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है। इन खबरों के बीच अब Zomato के शेयरों पर एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 24 प्रतिशत के रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में ये स्टॉक 72 प्रतिशत भाग चुका है। ऐसे में UBS की ओर से आई रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 

advertisement

Also Read: Stock Market: निफ़्टी और सेंसेक्स में तेजी, बढ़त के साथ खुले बाजार

तो जोमैटो के शेयरों का भाव 300 रुपये के ऊपर जा सकता है। सोचिए इस स्टॉक का All Time Low 40 रुपए पर आ गया था। अब ब्रोकरेज फर्म UBS ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान जताया है कि ये 300 रुपए के ऊपर जाएगा। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की जून तिमाही के नतीजों से उम्मीद से अच्छे रहे हैं, जिसके चलते वह इस स्टॉक को लेकर बुलिश बने हुए हैं। इसके साथ ही UBS ने जोमैटो के शेयरों का टारगेट प्राइस करीब 31 प्रतिशत बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया है। अब इसके कारण समझते हैं कि आखिर Zomato को लेकर ब्रोकरेज फर्म UBS इतना बुलिश क्यों है?

 UBS का कहना है कि जोमैटो ने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस में 27 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही क्विक सेगमेंट का Gross Merchandise Value ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, जिससे ये ब्रोकरेज काफी प्रभावित है। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों में जोमैटो की ग्रोथ और मार्जिन, उसके अनुमान से ज्यादा था। अच्छा इसमें एक बात और दिलचस्प है, UBS की टागरेट प्राइस ऐसे समय में बढ़ाया गया है, जब क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट ने रक्षाबंधन पर रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की है। पीक समय में उसके प्लेटफॉर्म से प्रति मिनट 693 राखी ऑर्डर मिले। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के इस बिजनेस में कितनी डिमांड देखने को मिल रही है।  

जोमैटो का जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 126 प्रतिशत बढ़कर 253 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने इस दौरान अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाई है। ब्लिंकिट के ऑपरेशनल प्रॉफिटिबिलिटी में सुधार हुआ है, जिसके चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी का रेवेन्यू में ढाई गुना की बढ़ोतरी हुई है। EBITA और EBIDTA मार्जिन्स भी सुधरते हुए दिखे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 19, 2024