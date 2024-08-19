Stock Market: निफ़्टी और सेंसेक्स में तेजी, बढ़त के साथ खुले बाजार 

भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने सोमवार को पॉजिटिव शुरूआत की और इसकी वजह है कि अमेरिका में मंदी का खतरा टलता जा रहा है।

सुबह 9:20 बजे, बीएसई सेंसेक्स 191 अंक या 0.24% की बढ़त के साथ 80,627 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी50 65 अंक या 0.27% की बढ़त के साथ 24,605 पर था।



निवेशकों को उम्मीद है कि घरेलू बाजारों में यह सकारात्मक रुझान जारी रहेगा। GIFT सिटी में ट्रेडिंग से संकेत मिलता है कि घरेलू सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत हो सकती है।

पिछले सप्ताह निफ्टी 50 में 0.7% की वृद्धि हुई थी, जो निवेशकों के लिए उत्साहजनक संकेत है।

आगे बढ़ते हुए, निवेशकों को बाजार के मौजूदा रुझानों और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है।



यदि एशियाई बाजारों में सकारात्मकता बनी रहती है, तो भारतीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है।