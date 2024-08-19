Stock To Watch: जानिए 19 अगस्त को कौन-कौन से स्टॉक्स पर रहेगी बाज़ार की नजर !
19 अगस्त को देखने वाले प्रमुख शेयरों में एमफैसिस, अदानी, बिड़ला सॉफ्ट, हिंदुस्तान जिंक, यूनो मिंडा, जुबिलेंट फार्मा और बहुत कुछ शामिल हैं।
िवेशकों को 19 अगस्त 2024 को बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, हिंदुस्तान जिंक, ज्यूबिलेंट फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेज और यूनो मिंडा जैसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए।
बाजार की स्थिति
इस सप्ताह, भारतीय वित्तीय बाजारों को मैक्रो और माइक्रो स्तर पर कम संकेतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहली तिमाही की आय सत्र समाप्त हो चुका है। वैश्विक आर्थिक आंकड़े, जैसे कि जापान का मुद्रास्फीति डेटा और अमेरिका के फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक के मिनट्स, पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा, अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थिति निकट अवधि में बाजार के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है।
इस महीने के अंत में, भारत का आधिकारिक दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा भी जारी किया जाएगा, जो अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में शेयरों को प्रभावित कर सकता है।
कंपनियों पर ध्यान
Adani Enterprises: कंपनी की प्रबंधन समिति ने 400 करोड़ रुपये तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम को मंजूरी दी है। इसमें 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प भी है, जिससे कुल संभावित निर्गम 800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
Uno Minda: रमेश केएस को 17 अगस्त से ECS-2 डोमेन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नर्मल के. मिंडा को सीधे रिपोर्ट करेंगे।
Poonawala FinCorp: भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प पर 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए निष्पक्ष प्रथाओं के कोड से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया।
DCX Systems: कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक किट और केबल एवं वायर हार्नेस असेंबली की आपूर्ति के लिए 107.09 करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त किए हैं।
Jubilent Pharmova: ज्यूबिलेंट बायोसिस इनोवेटिव रिसर्च सर्विसेज पीटीई, जो ज्यूबिलेंट फार्मोवा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने पियरे फैब्रे लेबोरेटरीज़ के लिए "पुट ऑप्शन ऑफर" जारी किया है। यह प्रस्ताव ज्यूबिलेंट बायोसिस को फ्रांस में एक नई कंपनी में 80% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति देगा।