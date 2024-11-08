Stocks in news: Wipro, Cummins, RVNL, Ircon, SAIL, Lupin, Indian Hotels, NHPC & Emami

scorecardresearch
क्रॉपस्टर एग्रो के शेयर आज एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, जबकि क्रॉपस्टर एग्रो, मोटिसन ज्वैलर्स और रोटो पंप्स के शेयर आज एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे।

Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 08:40 IST
आज जिन स्टॉक्स पर नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं। आज कॉरपोरेट की गतिविधियाँ: कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, डाबर इंडिया, डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोनेट एलएनजी, आरईसी, टीसीआई एक्सप्रेस, ज़ी एंटरटेनमेंट, भारत हाईवेज इनविट, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट आरईआईटी के शेयर आज एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। क्रॉपस्टर एग्रो के शेयर आज एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, जबकि क्रॉपस्टर एग्रो, मोटिसन ज्वैलर्स और रोटो पंप्स के शेयर आज एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे।

आज Q2 के नतीजे: भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, टाटा मोटर्स, वेदांता, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्फो एज (इंडिया), अशोका लीलैंड, MRF, प्रीमियर एनर्जीज, फोर्टिस हेल्थकेयर, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चोलामंडलम फाइनेंस, जुपिटर वैगन्स, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया और अन्य कंपनियाँ आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने नतीजों की घोषणा करेंगी।

विप्रो: आईटी सेवा कंपनी ने उद्यमों के लिए एआई-संचालित नवाचार में तेजी लाने के लिए गूगल जेमिनी एक्सपीरियंस ज़ोन शुरू करने की घोषणा की है।

ल्यूपिन: फार्मा कंपनी ल्यूपिन ने वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 74.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 852.63 करोड़ रुपये रहा, जिसमें अधिक बिक्री का योगदान रहा। मुंबई स्थित इस कंपनी का राजस्व 5,672.73 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 12.6 प्रतिशत अधिक है। भारतीय जेनेरिक दवा निर्माता अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से कमाते हैं।

इंडियन होटल्स कंपनी: होटल चेन ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 232 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 554.6 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से राजस्व 27.4 प्रतिशत बढ़कर 1,826 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए एबिटा 41.3 प्रतिशत बढ़कर 501.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 270 बीपीएस बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया: सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 897.15 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन महीनों में कुल आय 16.80 प्रतिशत घटकर 24,842.18 करोड़ रुपये रही।

इमामी: एफएमसीजी क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 213 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह वृद्धि बेहतर मार्जिन और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिर वृद्धि के कारण हुई। तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व 3 प्रतिशत बढ़कर 891 करोड़ रुपये हो गया। सकल मार्जिन 60 आधार अंकों से बढ़कर 70.7 प्रतिशत हो गया।

कमिंस इंडिया: अमेरिका स्थित ट्रक इंजन निर्माता की इकाई ने दूसरी तिमाही में 449 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 36.5 प्रतिशत अधिक है, जिसे इसके इंजन और पावर जनरेटर की मजबूत मांग से मदद मिली। कंपनी का राजस्व 30.6 प्रतिशत बढ़कर 2,508.6 करोड़ रुपये हो गया, जिसका कारण कीमतों में बढ़ोतरी है, खासकर इसके सीपीसीबी 4+ जनरेटर सेट के लिए।

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स: हाल ही में सूचीबद्ध फार्मा कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारोबार के मजबूत प्रदर्शन के कारण Q2FY25 में शुद्ध लाभ में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि 202 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के लिए राजस्व 20.4 प्रतिशत बढ़कर 2,002 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का एबिटा 26 प्रतिशत बढ़कर 417 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 20.8 प्रतिशत रहा।

रेल विकास निगम: सरकारी रेलवे कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 27.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 286.88 करोड़ रुपये रही। इस अवधि में परिचालन से राजस्व 1.21 प्रतिशत घटकर 4,854.95 करोड़ रुपये रह गया। इस तिमाही में एबिटा 9 प्रतिशत घटकर 271.5 करोड़ रुपये रह गया, जबकि मार्जिन 40 बीपीएस घटकर 5.6 प्रतिशत रह गया।

एनएचपीसी: पीएसयू यूटिलिटी प्लेयर ने सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 909 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि में परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 3052 करोड़ रुपये हो गया।

वा टेक वाबाग: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जल उपचार कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़कर 70.3 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 5.3 प्रतिशत बढ़कर 700.3 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में एबिटा 8.4 प्रतिशत बढ़कर 93.3 करोड़ रुपये हो गया।

इरकॉन इंटरनेशनल: रेलवे फर्म ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 17.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो कि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 206 करोड़ रुपये है। पीएसयू प्लेयर का राजस्व पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 19.3 प्रतिशत घटकर 2,447.5 करोड़ रुपये रह गया। सितंबर तिमाही के दौरान EBITDA 23 प्रतिशत से अधिक घटकर 201 करोड़ रुपये रह गया।

एम्बेसी आरईआईटी: रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट ने ऋत्विक भट्टाचार्य को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। भट्टाचार्य, जिन्होंने पिछली बार कंपनी में मुख्य निवेश अधिकारी का पद संभाला था, आरईआईटी की लिस्टिंग के बाद से ही इससे जुड़े हुए हैं और 2019 में एम्बेसी आरईआईटी को सूचीबद्ध करने में मदद करने वाली टीम के संस्थापक सदस्य थे।

आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया: इंजीनियरिंग और निर्माण फर्म ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 72 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। परिचालन से राजस्व 23.6 प्रतिशत बढ़कर 1,991 करोड़ रुपये हो गया। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एबिटा 15 प्रतिशत बढ़कर 181.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 9.1 प्रतिशत रहा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
