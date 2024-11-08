scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारFIIs के पसंदीदा स्मॉल कैप शेयर में आएगी धुआंधार तेजी!

FIIs के पसंदीदा स्मॉल कैप शेयर में आएगी धुआंधार तेजी!

एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसमें FIIs की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जिसने बीते 5 सालों में अच्छी प्रॉफिट CAGR ग्रोथ दिखाई है। अब स्टॉक में बंपर तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 08:11 IST

कंपनी का नाम L T Foods Ltd है। स्टॉक का मौजूदा भाव 400 प्रति शेयर है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने इस स्मॉल कैप के लिए खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चावल प्रोड्यूसर कंपनी एलटी फूड्स की बाजार में हिस्सेदारी काफी मजबूत है।  इसके साथ ही कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट में काफी बड़े ग्रोथ प्लान पर काम कर रही है और साथ ही बासमती उत्पादों की खपत भी बढ़ रही है जिससे स्टॉक के लिए आगे ग्रोथ के मौके बन गए हैं।

बिजनेस मॉडल

एलटी फूड्स लिमिटेड की स्थापना साल 1980 में हुई थी। यह मुख्य रूप से बासमती चावल के ब्रांडेड और नॉन-ब्रांडेड मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग और घरेलू और विदेशी बाजारों में चावल आधारित खाद्य उत्पादों का निर्माण करने के बिजनेस से जुड़ी है। कंपनी चावल और चावल आधारित खाद्य उत्पादों में मूल्य जोड़ने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। कंपनी के चावल उत्पादों का पोर्टफोलियो में ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, स्टीम्ड राइस, पारबॉयल्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस, वैल्यू-एडेड राइस और फ्लेवर्ड राइस शामिल हैं, जो तैयार करने के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं।

कंपनी की सहायक कंपनी, नेचर बायो फूड्स लिमिटेड (NBFL), घटक आधारित ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट को चलाती है। यह एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरी है, जो यूएस और यूरोप के बाजारों में उपभोक्ताओं को ऑर्गेनिक सामग्री देने का वादा करती है।

नए टारगेट

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने शेयर के लिए 520 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। स्टॉक फिलहाल 400 के स्तर से नीचे है यानि स्टॉक में यहां से 30 प्रतिशत से ज्यादा के रिटर्न का अनुमान है। हालांकि बीते तीन साल में स्टॉक ने निवेशकों को 473 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में स्टॉक 95 प्रतिशत और साल 2024 में अब तक 92 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत है तो वहीं FIIs की 8.03 प्रतिशत और DIIs की हिस्सेदारी 5.76 प्रतिशत है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Nov 8, 2024