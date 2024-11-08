इस PSU कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट, अब क्या होगा?

जलविद्युत पावर प्रड्यूसर PSU NHPC लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

NHPC के मुनाफे 41.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जो ₹909 करोड़ रहा है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,546 करोड़ था। इस में गिरावट के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में 4.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जो ₹3,052 करोड़ पर पहुच गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹2,931 करोड़ था।

कंपनी की ऑपरेशन आय Q1 में ₹2,694 करोड़ रही, जो पिछले तिमाही से स्थिर थी। Q2 के लिए EBITDA में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो साल दर साल 1.7% बढ़कर ₹1,799 करोड़ पर पहुँच गई है, जबकि पिछले साल की Q2 में यह ₹1,768.4 करोड़ था। हालांकि मार्जिन 60.3% से घटकर 58.9% हो गए, जो ऑपरेशनल क्षमता पर दबाव का संकेत है।

इस तिमाही में कुल खर्च बढ़कर ₹1,831 करोड़ हो गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹1,540 करोड़ था, जो मुख्य रूप से उच्च इनपुट और ऑपरेशनल लागत के कारण था। वहीं एक महत्वपूर्ण सुधार से अदर इनकम ₹350 करोड़ तक दोगुनी हो गई है, जबकि पिछले साल यह ₹182 करोड़ था, जिससे प्रॉफिट पर कुछ दबाव को संतुलित करने में मदद मिली।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

