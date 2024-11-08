scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये 5 Defence Stocks निवेशकों को बना देंगे करोड़पति!

ये 5 Defence Stocks निवेशकों को बना देंगे करोड़पति!

पिछले कुछ महीनों में डिफेंस सेक्टर के ज्यादातर शेयर्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। यहां तक के मार्केट के दिग्गजों ने इन कंपनियों का वैल्यूएशन पर भी सवाल उठाए। इस करेक्शन के बाद ब्रोकरेज को कुछ स्टॉक्स में वैल्युएशन कंफर्ट दिख रहा है. इन स्टॉक्स में रिबाउंड की उम्मीद जताई जा रही है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 08:03 IST

पिछले कुछ महीनों में डिफेंस सेक्टर के ज्यादातर शेयर्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। यहां तक के मार्केट के दिग्गजों ने इन कंपनियों का वैल्यूएशन पर भी सवाल उठाए। इस करेक्शन के बाद ब्रोकरेज को कुछ स्टॉक्स में वैल्युएशन कंफर्ट दिख रहा है. इन स्टॉक्स में रिबाउंड की उम्मीद जताई जा रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इस सेगमेंट से 5 स्टॉक्स में खरीद की सलाह दी है। जिसमें  70 प्रतिशत की तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। आइये इन स्टॉक्स के नाम और नए टारगेट जानते हैं। 

PTC Industries

पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब 15 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक में सबसे ज्यादा अपसाइड की उम्मीद जताई है। इसका टारगेट 20,070 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव स्टॉक का करीब 11,901 रुपए प्रति शेयर है। इस हिसाब से देखें तो निवेशकों को आने वाले दिनों में 70 प्रतिशत  रिटर्न की संभावना दिख रही है।

Bharat Dynamics

पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 4 प्रतिशत नीचे आया है। अब ब्रोकरेज ने स्टॉक पर टारगेट 1745 रुपए प्रति शेयर दिया है। स्टॉक का मौजूदा भाव 1,076 प्रति शेयर है। ऐसे में 62 प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद की जा रही है।

Azad Engineering

इस शेयर लगातार दमदार रिटर्न दिया है और निवेशकों को मालमाल बनाया है। अब ऐसे में ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक के लिए 2450 रुपए का टारगेट दिया गया है। शेयर का मौजूदा भाव 1,648 रुपए प्रति शेयर दिया है। इस आधार पर स्टॉक निवेशकों को 45 प्रतिशत के दमदार रिटर्न दे सकता है।

Astra Microwave 

ब्रोकरेज ने 935 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है। शेयर का मौजूदा भाव 792 रुपए दिया गया है।  

Bharat Electronics

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों को लेकर लगातार ब्रोकरेज अच्छी बढ़त की संभावनाएं जता रहे हैं। शेयर का मौजूदा भाव 300 रुपए प्रति शेयर है।  ICICI सिक्योरिटीज की ओर से स्टॉक का टारगेट 350 रुपए दिया गया है। ऐसे में रिटर्न 17 प्रतिशत से ज्यादा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024