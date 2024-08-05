Stock Market: Sensex 3% और Nifty 2% फिसला

भारतीय शेयर बाजार में आज, 5 अगस्त को, Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार के दौरान लगभग 3% की गिरावट आई। यह गिरावट वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों के कारण हुई, जहां अमेरिका में मंदी की आशंकाएं और मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों ने निवेशकों को चिंतित कर दिया।

शुरुआत में Sensex 78,588.19 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद स्तर 80,981.95 था। कुछ ही समय में, सेंसेक्स 3% गिरकर 78,580.46 पर पहुंच गया। इसी प्रकार, Nifty ने 24,302.85 पर शुरुआत की, जो पिछले बंद स्तर 24,717.70 से नीचे था, और 2% गिरकर 24,192.50 पर आ गया।

सुबह 9:45 बजे, बीएसई सेंसेक्स 1.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,442 पर था, जबकि निफ्टी 50 2 प्रतिशत गिरकर 24,232 पर पहुंच गया। इस समय, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग ₹447 लाख करोड़ से घटकर ₹457 लाख करोड़ के स्तर पर आ गया, जिससे निवेशकों को एक घंटे के भीतर लगभग ₹10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।

बीएसई सेंसेक्स मंच पर, सुबह के सत्र में सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनीलीवर, नेस्ले, एशियन पेंट्स और आईटीसी ही लाभार्थी रहे। वहीं, Maruti Suzuki, Tata Motors, JSW Steel, Tata Steel और M&M सत्र में नुकसान में अग्रणी रहे।

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ने भारी उतार-चढ़ाव को जन्म दिया है। सभी प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांकों में गिरावट आई है, जिसमें रियल्टी, आईटी, बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयरों में बड़े नुकसान हुए हैं। निफ्टी 50 पर शीर्ष लाभार्थियों में ब्रिटानिया, सन फार्मा, एचयूएल, डॉ. रेड्डीज और नेस्ले इंडिया शामिल हैं। दूसरी ओर, शीर्ष हानिकारकों में टाटा मोटर्स, हिंदाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील और ओएनजीसी शामिल हैं।