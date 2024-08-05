आज कौनसे कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र ? - जानिए

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को नकारात्मक शुरुआत की संभावना है, क्योंकि GIFT निफ्टी 87 अंक या 0.35% की गिरावट के साथ 24,628 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को, NSE निफ्टी 50 ने 293.20 अंक या 1.17% की गिरावट के साथ 24,717.70 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 885.59 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 80,981.96 पर पहुंच गया।

SBI का लाभ

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए ₹17,035.16 करोड़ का शुद्ध लाभ घोषित किया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹16,884.29 करोड़ की तुलना में 0.89% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान, बैंक ने जून तिमाही में कुल जमा में 8.18% की वृद्धि की है, जबकि घरेलू जमा में 8.08% की वृद्धि हुई है। SBI का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) पहली तिमाही के लिए 3.22% रहा, जबकि घरेलू NIM 3.35% रहा।

Infosys

इंफोसिस ने शनिवार को बताया कि उसे GST खुफिया निदेशालय (DGGI) से एक सूचना मिली है, जिसमें 2017-2018 के वित्तीय वर्ष के लिए प्री-शो कॉज नोटिस की कार्यवाही बंद करने की जानकारी दी गई है। इस कार्यवाही में ₹3,898 करोड़ का मामला शामिल था।

Britannia Industries

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जो भारतीय बिस्किट निर्माता है, ने जून तिमाही के लिए ₹524 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है। यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹458 करोड़ की तुलना में 14.5% की वृद्धि दर्शाता है।

Titan Company

टाटा समूह की प्रमुख ज्वेलरी और घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन ने 2 अगस्त को पहली तिमाही के लिए ₹770 करोड़ का शुद्ध लाभ घोषित किया, जो सालाना आधार पर 0.9% की गिरावट दर्शाता है। हालांकि, कंपनी की एकल राजस्व 8.1% बढ़कर ₹12,053 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹11,145 करोड़ थी।

Divis Lab

फार्मा दिग्गज डिविस लैब ने 3 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 21% की वृद्धि के साथ ₹430 करोड़ का शुद्ध लाभ घोषित किया। कंपनी की परिचालन से आय में भी 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो ₹2,118 करोड़ से बढ़कर ₹1,778 करोड़ हो गई।

Bank of India

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 10% की वृद्धि के साथ ₹1,702.7 करोड़ का शुद्ध लाभ घोषित किया है। यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹1,551 करोड़ की तुलना में है।

Tamilnad Mercantile Bank

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में 9.97% की वृद्धि के साथ ₹287.29 करोड़ का शुद्ध लाभ घोषित किया है। यह वृद्धि ब्याज आय में वृद्धि के कारण हुई है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ ₹261.23 करोड़ था।

JK Tyre

JK टायर एंड इंडस्ट्रीज ने पहली तिमाही में 37% की वृद्धि के साथ ₹211 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ घोषित किया है। यह पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में ₹154 करोड़ से बढ़कर है।

Ambuja Cement

3 अगस्त को अदानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट ने बिहार में अपने पहले उद्यम की घोषणा की। यह राज्य में सीमेंट उद्योग के खिलाड़ी द्वारा सबसे बड़ा निवेश है। वारिसालिगंज सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की कुल क्षमता 6 MTPA होगी और इसमें लगभग ₹1,600 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

JSW Steel

JSW स्टील ने ओडिशा में अपने जाजांग आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टे को समाप्त करने का नोटिस दिया है, जिसका कारण "अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं होना" बताया गया है।

Ashoka Buildcon

अशोका बिल्डकॉन ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के दो परियोजनाओं के लिए सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरा है, जिनका मूल्य लगभग ₹1,280.8 करोड़ है। ये परियोजनाएं कोलशेट से काल्हेर तक और गाइमुख से पेयेगांव तक एक क्रीक ब्रिज का डिजाइन और निर्माण करने से संबंधित हैं।

भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मक रुझान के बीच, विभिन्न कंपनियों के वित्तीय परिणाम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करेंगे। SBI, इंफोसिस, ब्रिटानिया, और अन्य प्रमुख कंपनियों के परिणामों से बाजार की धारणा प्रभावित होगी। निवेशकों को इन परिणामों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना होगा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं।