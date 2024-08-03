scorecardresearch
Wayanad Landslide: खोज एवं बचाव अभियान आज भी जारी,मरने वालों की संख्या 308 हुई

लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राणा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आज भी उनका पिछले दिन जैसा ही प्लान है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग-अलग जोन बनाए हैं और हर जोन के लिए टीमें वैज्ञानिकों और खोजी कुत्तों के साथ रवाना हो गई हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2024 14:55 IST
केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में शनिवार, 3 अगस्त को पांचवें दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि फिलहाल मरने वालों की संख्या 308 है।

Also Read: Kerala के Wayanad में भीषण भूस्खलन, सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका

लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राणा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आज भी उनका पिछले दिन जैसा ही प्लान है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग-अलग जोन बनाए हैं और हर जोन के लिए टीमें वैज्ञानिकों और खोजी कुत्तों के साथ रवाना हो गई हैं। स्थानीय लोग भी खोज एवं बचाव अभियान में उनका साथ दे रहे हैं।

एक अन्य नोट पर, एलआईसी ने वायनाड में आपदा के पीड़ितों के लिए छूट की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने वायनाड में आपदा से प्रभावित एलआईसी पॉलिसियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए रियायतों की घोषणा की है।

LIC ने कहा कि दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी के साथ संपर्क के लिए कोझिकोड डिवीजन में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं

Aug 3, 2024