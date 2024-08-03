Wayanad Landslide: खोज एवं बचाव अभियान आज भी जारी,मरने वालों की संख्या 308 हुई

केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में शनिवार, 3 अगस्त को पांचवें दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि फिलहाल मरने वालों की संख्या 308 है।

लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राणा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आज भी उनका पिछले दिन जैसा ही प्लान है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग-अलग जोन बनाए हैं और हर जोन के लिए टीमें वैज्ञानिकों और खोजी कुत्तों के साथ रवाना हो गई हैं। स्थानीय लोग भी खोज एवं बचाव अभियान में उनका साथ दे रहे हैं।

एक अन्य नोट पर, एलआईसी ने वायनाड में आपदा के पीड़ितों के लिए छूट की घोषणा की है। कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने वायनाड में आपदा से प्रभावित एलआईसी पॉलिसियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए रियायतों की घोषणा की है।

LIC ने कहा कि दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी के साथ संपर्क के लिए कोझिकोड डिवीजन में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं