scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market: सेंसेक्स 180 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 से ऊपर; गेल 4% ऊपर

Stock Market: सेंसेक्स 180 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 से ऊपर; गेल 4% ऊपर

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सकारात्मक शुरुआत

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2024 09:36 IST

भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को सकारात्मक शुरुआत की। एनएसई निफ्टी 50 सूचकांक 29 अंक या 0.1% बढ़कर 24,886.70 स्तर पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 200.50 अंक या 0.24% बढ़कर 81,655.90 स्तर पर खुला।

शुरुआती कारोबार में मारुति सुजुकी और एनटीपीसी शीर्ष गैनर रहे, जबकि एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड शीर्ष लैगार्ड रहे। एनएसई पर एशियन पेंट्स और हिंडाल्को शीर्ष गैनर रहे, जबकि पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर शीर्ष लैगार्ड रहे।

advertisement

Also Read: आज किन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

व्यापक बाजार मिश्रित रहे। निफ्टी स्मॉलकैप 0.33% गिरावट के साथ रहा, जबकि मिडकैप 0.27% ऊपर था।

क्षेत्रीय स्तर पर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा प्रत्येक 0.6% से अधिक के लाभ के साथ अग्रणी रहे। एफएमसीजी, इसके बीच, 0.5% बढ़ गया।

वैश्विक संकेतों के मिश्रित रहने के बीच, घरेलू बाजार की इस सकारात्मक शुरुआत ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया। हालांकि, 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर निफ्टी के लिए एक मजबूत प्रतिरोध स्तर बना हुआ है, लेकिन बाजार का यह प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है।

आगे की राह में, निवेशक कंपनियों के वित्तीय परिणामों और आर्थिक संकेतकों पर नजर रखेंगे। साथ ही, वैश्विक बाजारों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण विकास पर भी नजर रखेंगे। समग्र रूप से, भारतीय शेयर बाजार की यह सकारात्मक शुरुआत घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर निवेशक भरोसे को दर्शाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 31, 2024