EPFO Rule: ईपीएफओ (EPFO) की इन्वेस्टमेंट स्कीम जॉब पर्सन के लिए काफी मददगार साबित होती है। दरअसल, इस स्कीम में जहां एक तरफ रिटायरमेंट के बाद पेंशन (Pension) का लाभ मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ आपात स्थिति में यह इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) बन जाता है।

जो भी निवेशक पीएफ (Provident Fund-PF) में निवेश करते हैं उन्हें समय-समय पर पीएफ अकाउंट (PF Balance) का बैलेंस चेक करना चाहिए। पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफओ हर मेंबर को यूनिक नंबर देता है। इस नंबर को यूएएन नंबर (UAN) कहते हैं। हालांकि, कई बार यूजर अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं।

advertisement

अब सवाल आता है कि क्या बिना यूएएन नंबर के भी पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है। इसका जवाब "हां" है। हम आपको नीचे कुछ तरीके बताएंगे जिसके जरिये आसानी से बिना यूएएन नंबर के बैलेंस चेक किया जा सकता है।

बिना UAN के ऐसे चेक करें बैलेंस (How to check PF Balance without UAN)

ईपीएफओ मेंबर बिना यूएएन नंबर के बैंलेस चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसके बाद उनको SMS के जरिये बैलेंस पता चल जाएगा। इसके अलावा वह डायरेक्ट SMS के जरिये भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैसेज के जरिये बैलेंस चेक करने के लिए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ‘EPFOHO UAN ENG’ लिखकर 7738299899 पर मैसेज करना होगा। इसके बाद रिप्लाई में उन्हें बैलेंस पता चल जाएगा।

अगर यूजर को हिंदी में बैलेंस चेक करना हैं तो उन्हें 'EPFOHO UAN HIN' लिखकर भेजना होगा। वहीं मराठी में बैलेंस चेक करने के लिए उन्हें EPFOHO UAN MAR लिखना होगा।

UAN की मदद से ऐसे करें बैलेंस चेक (How to check PF Balance with UAN)

अगर मेंबर के पास UAN है तब वह कई तरीकों से बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ ने मेंबर्स को सुविधा दी है कि वह ईपीएफओ पोर्टल या फिर उमंग ऐप (UMANG App) से पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।

