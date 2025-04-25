scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार50 हजार बन गया 5 लाख से ज्यादा, 10 रुपये से कम वाले शेयर ने किया कमाल

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में कई छुटकू शेयर ने निवेशकों को लखपति बना दिया है। हम आपको इस आर्टिकल में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने पांच साल में 50,000 रुपये के निवेश को 5 लाख बना दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 14:33 IST
Salasar Techno Engineering Share

Penny Stock: शेयर बाजार (Share Market) के निवेशकों को हमेशा ऐसे शेयर की तलाश होती है जो कम समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न देते हैं। कई निवेशकों को लगता है कि हमेशा बड़ी कंपनियों के शेयर ही मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में कई ऐसे छोटे शेयर भी हैं जिसने निवेशकों को कम समय में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में Salasar Techno Engineering का नाम भी है।

इस छोटे से शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर (Salasar Techno Engineering Share) 3.12 फीसदी गिरकर 9.12 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।  

मालामाल हुए निवेशक

BSE Analytics के अनुसार इस शेयर ने पांच साल में 1088.31 फीसदी का छुंआधार रिटर्न दिया है। इस हिसाब से अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले कंपनी में 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5.50 लाख रुपये के करीब हो जाती। इसका मतलब कि इस शेयर ने 10 गुना रिटर्न दिया है। 

कंपनी की रेटिंग में हुआ बदलाव 

कंपनी के लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार Infomerics Valuation and Ratings Pvt. Ltd. ने कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फसिलिटीज (Bank Facilities) की रेटिंग को बदल दिया है। Infomerics ने कंपनी की पहले दी गई रेटिंग को अब “Rating Watch with Developing Implication (RWDI)” में बदल दिया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की रेटिंग पर अब नजर रखी जा रही है और भविष्य में यह ऊपर या नीचे दोनों दिशा में जा सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 

लक्ष्मीश्री इनवेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार Salasar Techno में लंबे समय से चल रही गिरावट के बाद अब बिक्री थमती दिख रही है। ₹11 के ऊपर स्टॉक का टिकना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से शॉर्ट-टर्म ब्रेकआउट की शुरुआत हो सकती है। प्राइस स्ट्रक्चर और कैंडल फॉर्मेशन से यह साफ है कि बाजार में धीरे-धीरे जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 25, 2025