आज किन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

मंगलवार को बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक Sensex और Nifty उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में लाभ के साथ बंद हुए और रिकॉर्ड ऊंचाई स्तरों पर पहुंच गए, जिससे उनकी लगातार तीसरे दिन की लाभप्रदता बनी रही। आज के कारोबार में, Maruti, M&M, Tata Consumer, Adani Energy, Vedanta जैसे शेयरों पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि इन कंपनियों ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं।

GAIL: सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी गेल ने Q1FY25 में 77.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,183.35 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,793 करोड़ रुपये था। गेल का शुद्ध लाभ Q-o-Q 2,474 करोड़ रुपये से 28.6 प्रतिशत बढ़ गया। शुद्ध लाभ में हाल की वृद्धि घरेलू प्राकृतिक गैस विपणन मात्रा और उच्च गैस ट्रांसमिशन मात्रा से प्रेरित थी।

Tata Consumer Products: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध लाभ Q1FY25 में 8.3 प्रतिशत वार्षिक आधार पर गिरकर 290.3 करोड़ रुपये रह गया, क्योंकि असाधारण मदों में वृद्धि और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों से लाभ में कमी आई। कंपनी का शुद्ध लाभ FY24 की पहली तिमाही में 317 करोड़ रुपये से समीक्षाधीन तिमाही में गिरकर 290.3 करोड़ रुपये रह गया।

Dixon Technologies: कंपनी का शुद्ध लाभ Q1FY25 में 94.25 प्रतिशत बढ़कर 133.68 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 68.82 करोड़ रुपये था। कंपनी की बिक्री जून 2024 में समाप्त तिमाही में 101.12 प्रतिशत बढ़कर 6579.80 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3271.50 करोड़ रुपये थी।

Indus Towers: दूरसंचार अवसंरचना प्रमुख का समेकित लाभ 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में 42 प्रतिशत बढ़कर 1,925.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,347.9 करोड़ रुपये था। कंपनी का संचालन से कुल राजस्व लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर जून 2024 तिमाही में 7,439.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 7,132.4 करोड़ रुपये था।

Torrent Power: कंपनी ने जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 87.2 प्रतिशत वार्षिक आधार पर वृद्धि की। टोरेंट पावर का राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में 23.3 प्रतिशत वार्षिक आधार पर बढ़कर 9,033.7 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का EBITDA 56.8 प्रतिशत वार्षिक आधार पर बढ़कर 1,857.9 करोड़ रुपये हो गया। टोरेंट पावर ने गैस-आधारित बिजली संयंत्रों में मर्चेंट पावर बिक्री में वृद्धि देखी।

Jindal Stainless: कंपनी ने Q1FY25 में शुद्ध लाभ में 13.11 प्रतिशत वार्षिक आधार पर गिरावट दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 745.81 करोड़ रुपये के मुकाबले 648.06 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का समेकित परिचालन राजस्व Q1FY25 में 9,429.76 करोड़ रुपये रहा, जो वार्षिक आधार पर 7.4 प्रतिशत कम है। जिंदल स्टेनलेस को इक्विटी और/या ऋण उपकरणों के माध्यम से ~5,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिली है।

Titagarh Rail Systems: कंपनी का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 8.4 प्रतिशत वार्षिक आधार पर बढ़कर 67 करोड़ रुपये हो गया।

Vedanta: वेदांता लिमिटेड, दुनिया की अग्रणी क्रिटिकल मिनरल, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक, ने घोषणा की है कि उसने अपने प्रस्तावित विभाजन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से मंजूरी प्राप्त करने और उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में विभाजन योजना दायर करने के लिए अपने सुरक्षित ऋणदाताओं में से 75% की मंजूरी प्राप्त की है।

Vodafone Idea: कंपनी को चेन्नई दक्षिण, तमिलनाडु के वाणिज्यिक कर अधिकारी से 27,30,73,909/- रुपये का जुर्माना आदेश प्राप्त हुआ है। "एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत पारित आदेश में 27,30,73,909/- रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, साथ ही लागू ब्याज और मांग के साथ," वोडाफोन आइडिया ने बीएसई पर एक विनियामक फाइलिंग में कहा।

ऊर्जा शेयरों में उछाल

मंगलवार को ऊर्जा शेयरों में उछाल देखा गया। जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (GSPL) जैसे शेयर इस क्षेत्र में शीर्ष लाभार्थी रहे। बीएसई ऊर्जा सूचकांक ने व्यापार के दौरान 13,926.19 का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई स्तरों पर बंद होकर अपनी लाभप्रदता को बरकरार रखा। ऊर्जा शेयरों में आई हलचल ने स्पष्ट किया कि निवेशकों का ध्यान इस क्षेत्र की संभावनाओं पर है। जिंदल ड्रिलिंग का शानदार प्रदर्शन और अन्य कंपनियों के मजबूत नतीजों ने बाजार को गति प्रदान की। आने वाले महीनों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह उछाल जारी रहता है और इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है।