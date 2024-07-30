scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाभारत सरकार का नया वित्तीय घाटा लक्ष्य: 2025-26 के बाद 3.7-4.3 प्रतिशत की रेंज अपनाने की योजना

भारत सरकार का नया वित्तीय घाटा लक्ष्य: 2025-26 के बाद 3.7-4.3 प्रतिशत की रेंज अपनाने की योजना

राजकोषीय घाटा, जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार की आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.5 प्रतिशत से नीचे रखे जाने की उम्मीद है।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2024 19:48 IST
भारत सरकार का नया वित्तीय घाटा लक्ष्य: 2025-26 के बाद 3.7-4.3 प्रतिशत की रेंज अपनाने की योजना

भारत सरकार 2025-26 के बाद वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.7-4.3 प्रतिशत के बीच निर्धारित करने की योजना बना रही है। यह कदम पारंपरिक एकल-लक्षित दृष्टिकोण से हटकर है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस रिपोर्ट में दो अनाम स्रोतों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।

advertisement

Also Read: PM Modi बोले PM Surya Ghar Yojana के तहत मिलेंगे 75,000 रूपए, योजना लाएगी रिवॉल्यूशन !

वित्तीय घाटे की परिभाषा

वित्तीय घाटा, जो एक सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर है, इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 के लिए वित्तीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखना है। इसके बाद, सरकार एक रेंज-आधारित लक्ष्य को लागू करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय ऋण को कम करने के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करेगा।

एक स्रोत ने रिपोर्ट में कहा, "यह दृष्टिकोण तुरंत 3 प्रतिशत के घाटे में कमी का संकेत नहीं देता, बल्कि यह अनुकूलन की अनुमति देता है।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 के लिए निर्धारित वित्तीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत था। कोविड-19 महामारी के कारण उस वित्तीय वर्ष में घाटा 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो प्रारंभिक 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक था, क्योंकि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को अधिक व्यय करना पड़ा।

रेंज-बाउंड दृष्टिकोण

दूसरे स्रोत के अनुसार, रेंज-बाउंड दृष्टिकोण पहले भी विचाराधीन रहा है, जो भारत के बेहतर होते ऋण-से-जीडीपी अनुपात और बढ़ती जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखता है। "हर साल ऋण-से-जीडीपी में एक विशिष्ट कमी करने के बजाय, केंद्र एक अधिक लचीले रणनीति को अपनाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते वह वित्तीय पथ का पालन करे," स्रोत ने जोड़ा।

प्रस्तावित वित्तीय घाटे की सीमा 3.7-4.3 प्रतिशत 2025-26 के बाद, एन.के. सिंह समिति द्वारा FY23 के लिए सुझाए गए 2.5 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक है, जिसमें असाधारण परिस्थितियों में 0.5 प्रतिशत की भिन्नता की अनुमति थी। इसके अलावा, यह नया लक्ष्य FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित स्तरों से 1.2-1.8 प्रतिशत अंक अधिक है।

ऋण में कमी का लक्ष्य

एक स्रोत ने रिपोर्ट में कहा कि सरकार अपने ऋण-से-जीडीपी अनुपात को हर साल 0.5-1 प्रतिशत की दर से कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य इसे जीडीपी के 50 प्रतिशत तक तेजी से लाना है। "हालांकि हम वित्तीय घाटे की गिरती हुई पथ पर हैं, अत्यधिक संकुचन विकास में बाधा डाल सकता है, जिससे सावधानीपूर्वक व्यापार-ऑफ की आवश्यकता होती है," स्रोत ने नोट किया।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि केंद्रीय सरकार का ऋण, जिसमें बाह्य उधारी और अन्य देनदारियां शामिल हैं, 2024-25 में 185 लाख करोड़ रुपये, या जीडीपी का 56.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2024 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर 2023-24 में 3.57 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

advertisement

आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता

इस नए दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि लचीला वित्तीय घाटा लक्ष्य न केवल राष्ट्रीय ऋण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। यह दृष्टिकोण न केवल सरकार को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, बल्कि यह निवेशकों और बाजारों के लिए भी सकारात्मक संकेत है।

भारत सरकार का यह नया वित्तीय घाटा लक्ष्य 3.7-4.3 प्रतिशत के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है, बल्कि यह राष्ट्रीय ऋण को नियंत्रित करने की दिशा में भी एक कदम है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ विकास की संभावनाओं को भी ध्यान में रख रही है।

advertisement

यह परिवर्तन न केवल वित्तीय नीति में लचीलापन लाएगा, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा, जिससे देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद मिलेगी। आने वाले वर्षों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस नई रणनीति को कैसे लागू करती है और इसका प्रभाव किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 30, 2024